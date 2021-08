ET STERKT MØTE: Direktør Terje Watterdal i Afghanistankomiteen sammen med en ett år gammel gutt han aldri har møtt før på flyet hjem fra Afghanistan.

Terje Watterdal om evakueringen: − Folk setter livene sine i fare

På flyet hjem fra Kabul holdt Terje Watterdal rundt en ett år gammel gutt og sang vuggesang for han.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har ikke landet helt. Afghanistan har ikke forlatt hodet mitt helt enda, sier Terje Watterdal når VG møter han i Oslo lørdag ettermiddag.

Han er direktør i Afghanistankomiteen og på sitt tredje forsøk klarte han å evakuere ut av den Afghanske hovedstaden fredag kveld. Watterdal fortalte på onsdag om den kaotiske situasjonen under det andre mislykkede evakueringsforsøket.

Direktøren forteller at synet som møtte han inne på flyplassen og det norske feltsykehuset gjorde inntrykk.

– Du ser ting du aldri ville sett ellers, sier Watterdal.

Slik som konservative muslimske kvinner som klemte norske soldater av takknemlighet for at de har blitt gjenforent med barna sine. Eller soldater som tok hånd om spedbarn, noe han selv også gjorde på vei hjem. Noe han også fortalte NRK om etter hjemkomsten.

les også Baby evakueres på fanget til norsk soldat

Sang vuggesang hele flyturen hjem

Den åtte timer lange flyturen brukte Watterdal på å synge vuggesang for en ett år gammel gutt hverken han eller de ansatte på feltsykehuset visste noe om.

Han forteller at barna på flyet var barn personellet på flyplassen ikke fant foreldrene til.

– Vi vet faktisk ikke hvor lenge den luftbroen som muliggjør evakuering varer, og da er det best å få ut barna mens man kan.

– Det er også en beslutning som foreldrene har tatt når de løfter barna sine over gjerdet i håp om at de skal overleve. De er tross alt livredde for seg og sine, sier han.

Statsminister Erna Solberg har også bekreftet at det var enslige barn som ble med flyet.

forrige

fullskjerm neste EVAKUERT: Terje Watterdal, direktør i Afghanistankomiteen, forteller VG om det dramatiske evakueringsforsøket fra flyplassen i Kabul. Det var hans tredje forsøk. 1 av 2 Foto: Hallgeir Vågenes

Watterdal sier at barna ble behandlet på det norske feltsykehuset før flyet gikk. Han roser innsatsen til forsvaret, UD og de som jobber på flyplassen.

– De norske soldatene var så velkomne og omsorgsfulle overfor disse barna.

– Du ser virkelig hvor godt rustet og utdannet de er til å håndtere ikke bare en krisesituasjon, men mennesker i krise, sier Watterdal.

les også Kaisa Markhus tilbake i Norge: – De frykter for friheten sin

– Kritikk mot evakueringen er utrolig urettferdig

Nå som han er tilbake i Norge har direktøren blandede følelser siden han vet hvor mange tusen mennesker som ikke er like heldige som han. Hvordan han kom seg inn på flyplassen kan han derimot ikke si av frykt for å ødelegge for andre.

– Folk setter livene i fare for å komme inn fra før av. Det er veldig vanskelig å komme inn på flyplassen.

Flere har rettet kritikk mot de tilsynelatende tomme flyene som forlater Kabul. Watterdal mener kritikken i stor grad er feil, og poengterer at det er vanskelig å komme inn på flyplassen når tusenvis prøver å komme inn porten og over murene.

– Det var så mange man fikk ut, og det handler ikke om at man ikke vil evakuere folk, men at man ikke klarer å få de inn på flyplassen. Så enhver kritikk mot evakueringen er utrolig urettferdig.

Fremover mener Watterdal at Norge og andre vestlige land må holde Taliban ansvarlige for løftene de har gitt de siste dagene. Selv har han hatt kontakt med dem et tyvetalls ganger de siste dagene, uten å føle seg truet. Likevel understreker han at det fort kan forandre seg.

– Taliban må ikke skjønnmales, men de må heller ikke demoniseres, understreker Watterdal.

Derfor mener Watterdal at landene i vesten skylder det afghanske folk å sørge for at de betaler en minst mulig pris for konflikten de står nå oppi.