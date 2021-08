EVAKUERER: Mennesker på vei til å bli evakuert med et amerikansk militærfly fra Kabul, Afghanistan.

Taliban: Utsatt uttrekking vil få konsekvenser

USA skal etter planen ha trukket samtlige av sine styrker ut av Afghanistan senest tirsdag i neste uke. På grunn av evakueringskaoset i Kabul mener blant andre Boris Johnson at USA må bli der lengre. Det kommer ikke Taliban til å akseptere.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det sier to kilder i den militante islamistgruppen til nyhetsbyrået Reuters mandag morgen.

Kildene sier imidlertid at ingen vestlige regjeringer eller tjenestepersoner har tatt kontakt med Taliban for å utvide det avtalte tidspunktet til etter 31. august.

Den militant organisasjonens talsperson Suhail Shaheen bekrefter i et intervju med Sky News at de ikke vil godta en forlengelse av tilstedeværelsen.

– Det er en rød linje. President Biden har opplyst at de vil trekke alle amerikanske, militærstyrker tilbake 31. august. Dersom de forlenger det betyr det at de forlenger okkupasjonen, sier han, og fortsetter:

TALSPERSON: Suhail Shaheen i Taliban.

– Hvis USA eller Storbritannia skulle søke ekstra tid til å fortsette evakueringen, så er svaret nei. Det vil få konsekvenser. Det vil skape mistillit mellom oss. Dersom de har til hensikt å forlenge okkupasjonen vil det fremkalle en reaksjon, sier Shaheen.

Vil presse Taliban

Samtidig skriver The Guardian at Storbritannia kommer til å presse Taliban for å utvide fristen. I tillegg vil de også be amerikanerne å utsette avreisen fra hovedstaden Kabul. Det er ventet at statsminister Boris Johnson vil ta dette opp med USA når G7-landene møtes tirsdag.

– Hvorvidt USA kan bli overtalt til å bli, er en sak for statsministeren på G7-møtet i morgen – samtalen med Taliban vil deretter følge, sier den britiske ministeren for de væpnede styrkene, James Heappy.

VED FLYPLASSEN: Et spedbarn blir løftet opp til amerikanske soldater på en mur ved flyplassen i Kabul denne helgen. Mange mennesker forsøker desperat å bli evakuert ut av Afghanistan.

Han legger til:

– Taliban vil ha et valg: De kan enten søke å jobbe sammen med det internasjonale samfunnet, eller de kan snu seg rund og si: «Nei, det finnes ingen mulighet for en utvidelse». Dette er ikke en diskusjon som bare skjer mellom G7-ledere i morgen. Det er en diskusjon som så skjer med Taliban.

Biden åpner for utsettelse

President Joe Biden sa på sin side søndag at han åpner for å ha militær tilstedeværelse også etter 31. august.

PRESIDENT: Joe Biden.

De siste ni dagene har USA evakuert 28.000 mennesker, både amerikanere og afghanere som har jobbet for dem. Men i kaoset som råder på og rundt flyplassen i Kabul er det mange flere som venter på sin tur.

– Vi håper vi ikke trenger å forlenge, men jeg tror det kommer til å bli diskusjoner på hvor langt vi er kommet i prosessen, sa Biden, ifølge New York Times.

Ifølge presidenten er dette noe det amerikanske forsvaret vil se på dersom det er nødvendig for å evakuere alle de ønsker.