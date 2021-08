STRANDET: Mor og datter holder opp sine norske pass, med Kabul i bakgrunnen. De synes ikke norsk utenrikstjeneste gjør nok for å bistå dem med å komme ut av Afghanistan.

Norsk mor og datter (16) strandet i Kabul: − Hjelp oss!

Utenfor patruljerer Talibans krigere i Kabuls gater. Inne sitter en mor og hennes livredde datter. Det norske passet har ikke hjulpet dem.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Flere ganger om dagen hamrer 16-åringen ut e-poster til norske ambassader og myndigheter, med bønn om å bli evakuert. Hittil til ingen nytte.

– Jeg er sjokkert over hvordan vi er blitt avvist, sier ungjenta til VG.

Sammen med moren var hun på familiebesøk i Afghanistan da regimet uventet kollapset og de militante islamistene inntok Kabul søndag.

– Da vi våknet, var alt forandret. Presidenten hadde flyktet, Taliban sto overalt, forteller den 48 år gamle kvinnen som er 16-åringens mor.

FEIRER: Taliban-krigere lar flagget veie under patruljering i Kabuls gater, da de torsdag erklærte Afghanistans uavhengighetsdag.

Hun og mannen kom til Norge på nittitallet. Fire døtre er født på Ahus. For noen år siden flyttet de til England, da mor skulle ta mastergrad i medisin.

Men de er norske statsborgere – og nå har de et desperat behov for bistand.

– Vi er omringet av Taliban og kan ikke en gang komme oss trygt til flyplassen. Hjelp oss, bønnfaller mor og datter norske myndigheter.

VG har anonymisert dem, av hensyn til deres egen sikkerhet.

– Landet raste sammen

17. juli reiste mor og datter til Afghanistan for å besøke familie.

– Jeg har gjennomgått behandling for brystkreft og ønsket å se min mor og de nærmeste slektningene igjen, forteller den 48 år gamle kvinnen.

Datteren hadde ikke vært i Afghanistan siden hun var liten.

– Det er hjemlandet mitt. Jeg skulle møte bestemor, onkler og tanter og utforske byen. I stedet raste hele landet sammen, sier 16-åringen.

De siste dagene har de ikke våget gå ut av huset.

– Her er skolene stengt, ingen går på arbeid. Bankene er stengt, vi får ikke ut penger, vi kan ikke handle mat. Alle frykter Taliban, sier moren.

SPRER FRYKT: Tungt væpnede Taliban-soldater sprer frykt blant afghanere i Kabul.

– Den store skrekken

Væpnede patruljer kjører i høy fart gjennom gatene hver dag.

– De kan gjøre hva som helst. Vi har hørt at de skyter mennesker som gjør motstand, at de tar unge jenter ...

– Frykter du at datteren din blir bortført?

– Det er den store skrekken. Hun gråter hele tiden og bønnfaller meg om å passe på henne. Jeg gjør hva som helst for at hun skal komme i sikkerhet.

Se 16-åringens bilder fra Kabul:

forrige

fullskjerm neste PARK: Gateliv i Zazai-parken i Kabul. 1 av 2 Foto: Privat

Datteren bekrefter at hun er redd for å bli bortført.

– Det er frykt nummer én. Om bevegelsen har samme ideologi som for tyve år siden, mener de at alle kvinner over 15 år bør bli gitt til Taliban, sier 16-åringen.

– Sov ikke av frykt

De er også redde for at soldater skal komme til huset.

– Et vindu knuste i natt, vi fikk ikke sove mer av frykt. Vi er redd for at de skal rive i stykker passene våre. Da forsvinner sjansene våre til å komme oss ut.

16-åringen forteller at yngre søsken sitter hjemme med faren i England og er redd for at de aldri får se moren og søsteren igjen.

EVAKUERT: Amerikanske marinesoldater viser en afghansk kvinne og hennes lille barn veien på Hamid Karzai-flyplassen. Hun er blant de heldige som er sluppet ut fra Kabul.

De har slektninger med britisk pass og australsk pass, som befant seg i Kabul da Taliban tok over makten i Afghanistan.

– De er allerede blitt evakuert. De ble oppringt fra flyplassen og reiste dit trygt. Og de spør hva slags statsborgerskap vi har, som ikke får hjelp, sier moren.

16-åringen har skrevet til de norske ambassadene i Afghanistan, Pakistan og Storbritannia og vært i kontakt med Utenriksdepartementet.

– Kan ikke yte bistand

Svaret er det samme overalt:

«Dessverre er det for øyeblikket ikke mulig for norske myndigheter å yte konsulær bistand til våre borgere i Afghanistan», skriver norske myndigheter.

De viser til at den norske ambassaden i Kabul midlertidig er stengt.

«Dette betyr bl.a. at vi ikke har mulighet til å bistå norske borgere til å reise ut av landet», skriver den norske utenrikstjenesten i et standardsvar.

KAN IKKE HJELPE: Det norske utenriksdepartementet skriver i e-posten til norske borgere at de ikke kan garantere at det er trygt å reise til flyplassen i Kabul.

I en e-post skriver Utenriksdepartementet at det de neste dagene vil bli utreisemuligheter fra den militære flyplassen i Kabul.

«Ved fremvisning av norsk pass i portene vil norske borgere erfaringsmessig slippe gjennom», heter det i e-posten fra UD.

Men UD skriver også at det er vanskelig å komme seg inn på flyplassen og at den enkelte må gjøre sine egne sikkerhetsvurderinger og være forberedt på store folkemengder.

– Kabul en krigssone

Flere nordmenn VG har snakket med, forteller om en desperat og farlig reise til flyplassen i Kabul. Omkring 200 norske borgere ønsker å komme seg hjem fra Afghanistan, ifølge utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

UTE: Et spansk militærfly har evakuert en gruppe afghanere tirsdag. Her er passasjerene under en mellomlanding i Dubai.

Mor og datter vurderer å reise til Hamid Karzai-flyplassen lørdag, i håp om å komme med et fly til Norge, men har hittil ikke tatt sjansen.

TV-bildene av kaos og panikk når titusener står i kø for å evakuere landet, skremmer.

– Kabul er en krigssone, vi må få vite hvordan vi kan komme oss ut. Jeg skjønner ikke hvordan de kan la oss være strandet her, sier 16-åringen med moren ved sin side.