PRESSEKONFERANSE: Talibans talsperson Zabiullah Mujahid. Foto: Rahmat Gul / AP

Taliban hevder at tolker ikke vil bli straffet

På sin første pressekonferanse etter at de tok over Kabul, hevder Taliban at de ikke vil straffe tolker og andre som har jobbet for utenlandske stater.

– Vi ønsker ingen eksterne eller interne fiender, sa Talibans talsperson Zabiullah Mujahid på pressekonferansen i Kabul.

Ifølge Mujahid skal ingen fra USA eller det internasjonale samfunnet bli skadet som følge av maktovertagelsen, og sa at deres intensjon er å samarbeide med andre land.

– Vi har benådet alle som har kjempet mot oss. Fiendtligheten er over.

Heller ikke tolker og andre som jobbet for utenlandske stater vil bli straffet, hevdet talspersonen.

Taliban skal ha sett seg tvunget til entre landets hovedstad, hevdet Mujahid på pressekonferansen, og uttalte at den forrige regjeringen ikke holdt løftene sine.

– Vi måtte gå inn i Kabul for å sikre sikkerheten til innbyggerne der. Vi ønsker ikke å se kaos, sa han.

Nekter for kvinnediskriminering

Talspersonen hevdet også at kvinner vil «bli glade» for å leve med sharia-lovgivning, og at kvinner skal få lov til å jobbe.

– Vi kommer til å tillate kvinner å jobbe og studere innenfor våre rammer, sa Mujahid.

– De kommer til å jobbe skulder til skulder med oss. Vi vil forsikre det internasjonale samfunnet om at det ikke vil være noe diskriminering.

På spørsmål om kvinner vil kunne jobbe i mediene, svarte han ifølge Reuters at de må vente til regjeringen og et nytt lovverk er på plass.

Ifølge talspersonen vil Taliban tillate en uavhengig presse, men advarte samtidig mot å trosse islamske verdier.

– Ingenting bør være mot islamske verdier når det kommer til medias aktivitet, sa Mujahid.

– Media bør ikke jobbe mot oss. De bør jobbe for nasjonen.