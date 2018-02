SERBISKDOMINERT: Ti år etter Kosovo ble egen stat, mener flertallet av innbyggerne i byen Gracanica at Kosovo fortsatt er en del av Serbia. Den gamle serbiske krigshelten Milos Obiliq har en sentral plass ved innkjøringen til landsbyen. Foto: Henden, Harald

10 år gamle Kosovo er fortsatt ikke anerkjent av egne innbyggere

Publisert: 17.02.18 22:48

GRACANICA ( VG) Kosovo feirer 10 år uavhengighet, men fortsatt nekter en betydelig andel av dem som bor der å anerkjenne Kosovo som egen stat.

– Hva mener du, Kosovo? Dette er Serbia, sier Marko Ilic ( 34) når VG møter han i byen Gracanica, en tjue minutters kjøretur utenfor sentrum av Kosovos hovedstad Pristina.

En skulle kanskje tro at denne disputten lett kunne løses ved å se på kartet, hvor det klart og tydelig fremkommer at vi befinner oss i Kosovo, men flertallet av innbyggerne i den serbiskdominerte byen Gracanica anerkjenner ikke at vi her befinner oss i det ti år gamle landet Kosovo.

Fakta KOSOVOS UAVHENGIGHET * Bakgrunnen for Kosovos løsrivelse var konflikten i den daværende serbiske provinsen på slutten av 1990-tallet. * Serbiske soldater rykket inn i Kosovo, og 800.000 kosovoalbanere ble drevet på flukt. NATO svarte med å bombe de serbiske styrkene. * Etter krigen flyktet 200.000 serbere fra Kosovo etter albanske hevnangrep og trakassering. *17.februar 2008 erklærte Kosovo seg som en egen stat, uavhengig fra Serbia, til sterk dissens fra serbiske myndigheter. *Serbia og den serbiske minoriteten nord i Kosovo mener statsdannelsen er i strid med folkeretten. ( kilde: NTB)

Føler seg robbet

Lørdag 17.februar er det nøyaktig et tiår siden den tidligere serbiske provinsen Kosovo erklærte seg uavhengig, etter mange års konflikt med myndighetene i Serbia.

Selv om svært mange serbere har forlatt det som nå er Kosovo til fordel for Serbia, bor det fortsatt rundt 150.00 serbere igjen i det to millioner innbyggere store landet.

Hovedsakelig er de samlet i fem enklaver, og i en av disse, Gracanica, er nesten 80 prosent av de 10.000 fastboende serbere.

Mens kosovoalbanere feirer tiårsdagen med militærparader, fest og musikk i Pristina på lørdag, ser folk her ingen grunn til å markere denne lørdagen.

– Er det den datoen nå? Det visste jeg ikke. For oss gjør bare tanken på at noen skal feire det, vondt. Vi kom hit for mange hundre år siden, og dette er vårt land. Hvordan skal man føle når noen tar landet ditt?, sier den 34 år gamle Ilic, som er sammen med et vennepar utenfor byens store attraksjon, det serbisk-ortodokse Gracanica-klosteret.

Fortsatt drap

115 av verdens rundt 200 land har så langt anerkjent Kosovo som en uavhengig stat. Men fortsatt nekter flere land å godta den unge nasjonen. Serbia er blant motstanderne, men også Spania og andre EU-land nøler, fordi de frykter at en anerkjennelse kan gi vann på mølla for separatister i deres egne land.

Når Russland gjentatte ganger har støttet Serbia i deres veto mot å la Kosovo i å bli medlem av internasjonale organisasjoner som FN, vanskeliggjør også det Kosovos vei mot å bli et fullverdig medlem av verdenssamfunnet.

10 år etter uavhengighetserklæringen kom, blusser det stadig opp konflikter mellom serbere og kosovoalbanere i Kosovo. Senest for noen uker siden ble den kjente kosovo-serbiske politikeren Oliver Ivanovic skutt og drept på åpen gate i den delte byen Mitrovica i nord. Dette betegnes som et politisk motivert drap, både av EU og av nasjonale myndigheter.

Fakta PSSST! Må «skvære opp» før de kan bli med i EU Flere av landene på Balkan ønsker å bli EU-medlemmer, men EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker krever at kandidatlandene må løse grensekonfliktene seg imellom før de får lov til å bli med. Fire land, Albania, Makedonia, Montenegro og Serbia, har allerede kandidatstatus. Bosnia-Hercegovina og Kosovo betegnes som potensielle kandidater. ( kilde: NTB)

Langt fra en forsoning

Knappe 10 kilometer unna Gracanica, i underetasjen av det offentlige biblioteket i Pristina, driver Bekim Blakai (47) et nasjonalt dokumentasjonssenter for Kosovos turbulente historie. Blakai har jobbet med dokumentasjon av krigsforbrytelser og for rettferdighet for de etterlatte, i nesten 20 år.

Han mener det ikke har vært nevneverdig fremgang i Kosovo siden uavhengighetserklæringen, og særlig bekymringsfullt synes han det er at dømte krigsforbrytere fortsatt blir hyllet som helter av deler av befolkningen.

– Vi hadde nok høye forventninger om hvordan ting skulle bli annerledes. Men nå, 10 år etter, ser vi at folk holder fast på de samme fiendebildene. Jeg er lei meg for å si det, men jeg har ikke følelsen av at vi er nærmere en forsoning mellom folkegruppene, sier han alvorlig til VG.

Dyrker gamle fiendebilder

VG besøker dokumentasjonssenteret en ettermiddag når biblioteket er travelt fullt av unge, men ikke en eneste av dem tar turen ned for å se utstillingen i underetasjen. Dokumentaristen mener Kosovos største utfordring ligger i at folk fortsatt ikke kjenner den faktiske sannheten om hva som skjedde under krigen.

– Fraværet av en reell dokumentasjon og en åpen og ærlig debatt gjør at hver folkegruppe holder fast på sine egne fortellinger om hvem som var overgriperne og hvem som var ofre. I serbernes øyne ligger all skyld på kosovoalbanerne, og vise versa. Vi kan ikke gå videre før vi anerkjenner alle krigens ofre, også de som tilhører «den andre siden». Så lenge familier fortsetter å holde fast på sine egne narrativer, er en fredfull sameksistens langt unna, mener Blakai.