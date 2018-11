Jens Stoltenberg til VG etter fregatt-ulykken: – NATO håndterer dette

PARIS (VG) Det som skjedde med fregatten «Helge Ingstad» svekker ikke den norske forpliktelsen overfor NATO, sier generalsekretær Jens Stoltenberg.

– NATO har mange skip, så det håndterer vi. For Norge er det en av fem fregatter som nå ikke kan brukes. Men nå tror jeg først at vi skal gi Norge tid til å finne ut av hvor raskt, eller hvorvidt fregatten kan repareres, sier Jens Stoltenberg til VG.

NATOs generalsekretær sier at han er trygg på at Norge, uavhengig av det som skjedde i innløpet til Bergen da «Helge Ingstad» kolliderte med et tankskip, kan stille opp for NATO slik Norge har gjort på mange måter.

– Ikke minst ved å stille fregatter til disposisjon i NATO-operasjoner, slik det ble gjort i kampen mot pirater i Aden-bukten og i NATOs stående maritime styrker, sier Stoltenberg

Dagen før verdens ledere møtes i Paris i anledning at det er 100 år siden våpenhvilen som avsluttet 1. verdenskrig ble undertegnet, er det blitt lagt merke det er uro mellom USAs og Frankrikes presidenter .

Macron vil ha europeisk hær

Donald Trump har reagert på at Frankrikes president Emmanuel Macron har lansert ideen om en egen europeisk militærstyrke, uavhengig av NATO.

Angivelig for å være forberedt på fiendtlige handlinger fra Russland og Kina, men også fra USA.

Macron har nyansert ideen, og forsikret om at Frankrike vil forsette under NATO-paraplyen. Men en europeisk hær bestående av ni land, vil den franske presidenten fortsette å jobbe for.

– Det er helt greit. Jeg har mange ganger sagt at jeg ønsker velkommen et sterkere europeisk forsvar dersom det skjer innenfor rammene av NATO. Og i dag har president Macron understreket at hans forslag innebærer at et europeisk forsvar ikke skal være et alternativ til NATO.

Hadde det skjedd, så ville ikke vært bra. Det er jeg trygg på at europeiske ledere er enig med meg i. De forstår at vår sikkerhet er avhengig av at vi samarbeider over Atlanterhavet, mellom Nord-Amerika og Europa, slår Stoltenberg fast.

Han vil ikke inn på den tilsynelatende disharmonien mellom USA og Frankrikes presidenter.

Minnemarkering søndag

– Min oppgave er å holde 29 NATO-land sammen. Jeg tror ikke jeg bidrar til det, om jeg begynner å kommentere ulike uttalelser fra de ulike stats- og regjeringslederne. Vi lyktes på NATO-toppmøtet i sommer å få til over hundre konkrete vedtak som alle, også Trump og Macron stilte seg bak. Min oppgave er å jobbe for at vi fortsatt får igjennom vedtak i fellesskap, sier Jens Stoltenberg.

Søndag deltar han på de ulike minnemarkeringene i Paris for de innpå 18 millioner falne under 1. verdenskrig , og for at det er 100 år siden våpenhvileavtalen ble undertegnet 11. november i 1918.

– Er det noe to verdenskriger og den kalde krigen har lært oss, så er det at vi er avhengige av hverandre og at vi er trygge samme og ikke hver for oss, sier generalsekretæren i NATO Jens Stoltenberg.