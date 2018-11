SENDTE BREVBOMBER: Cesar Sayoc møtte til sitt første rettsmøte i New York 6. november, etter å ha blitt overført fra Florida. Torsdag denne uken var det nytt rettsmøte, der han erklærte sin uskyld. Foto: HO / BROWARD COUNTY SHERIIF'S OFFICE

Rørbombesiktet: Erkjenner ikke skyld

UTENRIKS 2018-11-15T21:58:10Z

En mann fra Florida som er siktet for å ha sendt 16 rørbomber til kritikere av president Donald Trump, erkjenner ikke skyld under et rettsmøte i New York.

NTB

Publisert: 15.11.18 22:58

56 år gamle Cesar Sayoc risikerer å måtte tilbringe resten av livet i fengsel dersom han blir dømt på alle punkter, ifølge påtalemyndigheten.

Sayoc mener imidlertid at han ikke har gjort noe galt. Det kom fram under et rettsmøte på Manhattan torsdag. Rettssaken starter 15. juli neste år.

Blant mottagerne av rørbombene var tidligere president Barack Obama, tidligere visepresident Joe Biden, demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton, skuespiller Robert De Niro og milliardær George Soros. Ingen av bombene eksploderte og de fleste av dem var ikke blitt levert til mottageren.

Avsenderen av bombene skal ha lagt ved bilder av sine påtenkte ofre markert med et rødt kryss.

Sayocs mor har i et brev til ABC News forsvart sin sønn og sagt han sliter med psykiske problemer, uten at hun har uttalt hva det skal dreie seg om. Det er heller ikke klart om Sayocs forsvarere vil bruke psykisk helse som del av sitt forsvar når rettssaken starter.

Sayocs forsvarer Sarah Baumgartel ønsket ikke å uttale seg om klientens psykiske helse etter torsdagens rettsmøte.

Sayoc ble pågrepet 26. oktober i Plantation i Florida. Han hadde bodd i en varebil dekket med Trump-klistremerker og med klistremerker av noen av presidentens motstandere med kryss over ansiktene.