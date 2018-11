1 av 4 EN AV TUSENER: Abdelrahman Manhash (5) fotografert med moren sin Nadia Nahari i Hodeida-provinsen denne uken. AFP

Fem år – fem kilo: Jemenitter dør i påvente av fredssamtaler

UTENRIKS 2018-11-24T20:47:06Z

Abdelrahman Manhash (5) kjemper for å overleve. Den menneskeskapte katastrofen i Jemen har allerede trolig tatt minst 85.000 barneliv på tre år. Kan fredssamtaler i Sverige redde Jemens neste generasjon?

Publisert: 24.11.18 21:47

Bildene som det internasjonale fotobyrået AFP publiserte på torsdag kom med en advarsel: «EDITORS NOTE: Graphic content».

Bildene er hverken blodige eller voldelige, de viser et barn på en sykeseng.

Femåringen Abdelrahman Manhash er et uskyldig offer i en krig han ikke er involvert i. På grunn av matmangelen som krigføringen i Jemen har ført til, er han kraftig underernært. Han veier kun fem kilo.

Han er ikke alene.

Om lag 85.000 barn under fem år kan ha dødd som følge av akutt underernæring i løpet av de siste tre årene med krig, melder Redd Barna. Antallet beskrives som en «konservativt estimat». Ifølge FN har akutt underernæring rammet 1,3 millioner barn siden den saudiledede koalisjonen gikk i krigen mot Houthi-opprørerne i Jemen i 2015.

Strageisk kamp før forhandlinger

Bildene av Abdelrahman ble tatt denne uken ved en klinikk i Hodeida-provinsen, stedet der de voldeligste kampene i Jemen nå finner sted. Kampen om hvem som kontrollerer den strategisk viktige havnebyen Hodeida raser for fullt. Begge sider i konflikten ser Hodeida som et sterkt forhandlingskort å ta med seg i de mulige fredsforhandlingene i Sverige i starten av desember.

FNs Jemen-utsending Martin Griffiths ber de krigende partene i havnebyen om å vise tilbakeholdenhet.

Griffiths ankom den omstridte byen fredag formiddag, skriver NTB. Hans budskap var rettet mot Houthi-opprørerne som kontrollerer Hodeida, og mot koalisjonen som kriger mot opprørerne i et forsøk på å få kontroll over byen.

Om lag 80 prosent av all matimport og nødhjelp kommer inn i landet via Hodeida. Den internasjonale koalisjon ledet av Saudi-Arabia, innledet i juni en offensiv i et forsøk på å skaffe seg kontroll over byen og den viktige havnen. Kampene ble intensivert tidligere denne måneden.

Tror på løsning

Den siste uken har VG snakket med en rekke jemenitter om muligheten for sårt tiltrengte fredsforhandlinger.

– Jeg tror at vi kan finne en løsning på våpenhvile. Hostiene har sagt at de er villige til å stoppe alle krigshandlinger på alle fronter i Jemen, blant annet angrepene med missiler mot Saudi-Arabia. Nå må Saudi-Arabia gjøre det samme. Uten det vil det ikke bli noen fred, sier den Houti-vennlige journalisten Hussain Albukhaiti til VG fra hovedstaden Sanaa.

Han mener at en av hovedgrunnene til den humanitære katastrofen i Jemen er at flyplassen i Sanaa holdes stengt og at havnen i Hodeida blokkeres. Han anklager også Saudi-Arabia for å bruke havnene de kontrollerer til militær bruk, mens de burde blitt brukt for å få mat og medisiner inn i landet.

– FNs utsending må også presse Saudi-Arabia til å ta grep, hvis ikke vil konflikten ikke bli løst, sier han.

VG snakker også med en lærer som bor nord i Jemen, nære landsbyen der 40 barn ble drept i et flyangrep utført av Saudi-Arabia i august. Han ønsker ikke å identifiseres.

Han sier at han ikke har mottatt lønn på to år, at helseklinikker og utdanningsinstitusjoner ikke fungerer.

– Fred er min drøm, sier han til VG.

– Krigen har ødelagt landet vårt, og jeg håper det snart er over. Verden må presse Saudi-Arabia til å stoppe krigen, sier han.

Bekymret over nye kamper rundt Hodeida

Kampene om havnebyen Hodeida nærmer seg nå et sykehus drevet av Leger uten grenser.

– Bakkestyrkene kjemper stadig nærmere sykehuset, noe som gjør oss svært bekymret for sikkerheten til våre pasienter og ansatte, sier Trygve Thorson, humanitærrådgiver for Leger Uten Grenser som selv har arbeidet i Jemen, til VG.

Mellom 1. og 15. november har organisasjonens medisinske team behandlet 510 krigsskadede, inkludert 31 kvinner og 33 barn, i Hodeida.

– Vi ser barn som er skutt og gravide med komplikasjoner som trenger akutt helsehjelp ankomme sykehusene i Mocha og Aden, som er timer unna med bil, altfor sent, sier Thorson.

– Vi vet hvilke mennesker som står bak

Becky Bakr er kommunikasjonsrådgiver for Flyktninghjelpen, og besøkte Jemen i september.

– Det er veldig positivt at det nå endelig kan gå mot begynnelsen på slutten på en forferdelig krig som har vart i nesten fire år. Veldig mange har mistet livet i direkte angrep fra begge parter. Men det er også svært mange mennesker som dør ved at de sakte sulter i hjel.

Mange av menneskene Bakr møtte i Jemen hadde ikke mye håp om noe fred. Livene deres var redusert til en daglig kamp for å overleve.

– Det aller verste er at lidelsen er fullstendig menneskeskapt, disse menneskene dør ikke av flom eller jordskjelv. Vi vet hvilke nasjoner og hvilke mennesker som står bak det politiske spillet som har kvalt Jemen i så mange år, avslutter hun.