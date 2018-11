40 ÅR SIDEN: Masseselvmordet til den religiøse sekten Folkets tempel førte til at over 900 personer mistet livet. Foto: ASSOCIATED PRESS

40 år siden 914 personer tok sitt eget liv i Jonestown-massakren

Søndag 18. november er det 40 år siden over 900 mennesker, mange av dem barn, døde i et angivelig masseselvmord i Jonestown, Guyana.

Ofrene tilhørte sekten Folkets tempel, som ble grunnlagt av den karismatiske amerikanske pastoren Jim Jones i Indianapolis i USA i 1963.

I 1977 flyttet Jones sammen med sekten til et avsidesliggende jungelområde i Guyana, til stedet han kalte Jonestown. Og det var her, en novemberdag i 1978, at over 900 mennesker – 276 av dem barn – tok sitt eget liv ved å drikke blåsyre.

Tragedien utgjorde det største tapet av amerikanske sivile i en overlagt hendelse frem til 11. september 2001.

De aller fleste medlemmene av sekten døde i hendelsen, som i forkant ble omtalt av sektens leder som et revolusjonært selvmord. Overlevende har omtalt det som et masseselvmord, ifølge Store Norske Leksikon (SNL).

Levde uforstyrret i jungelen

I jungelen levde sekten helt atskilt fra omverdenen, og Jones deklarerte at de i Jonestown kunne bygge et utopisk samfunn uten innblanding fra hverken myndighetene eller mediene. Et jordbrukssamfunn så etter hvert dagens lys ute i jungelen, skriver The Guardian .

Jones`monologer skal ha runget fra en megafon mens sektmedlemmene jobbet, og på kveldstid skal det ha vært obligatorisk oppmøte til propaganda-forelesninger.

– Det var flotte folk. Andre overlevende er kanskje uenig, men for meg var det flott. Det var ikke en ulykkelig tid av livet mitt, forteller Laura Johnston Kohl, en av få overlevende, til BBC .

Sekten levde stort sett i fred for innblanding fra guyanske myndigheter, men hjemme i USA begynte familiemedlemmer å bekymre seg. Ifølge The Guardian skal familiene ha fått amerikanske myndigheter til å undersøke saken, og etter at en familie i USA vant omsorgsretten for en av barna i Jonestown skal det ha eskalert.

Jones beskyttet byen med vakter bevæpnet med gevær og macheter, og truet med å bekjempe inntrengere til døden, skriver The Guardian. I denne perioden skal Jones ha igangsatt øvelser der innbyggerne trente på å ta selvmord, kalt «White nights».

Ifølge BBC skal innbyggerne under øvelsene ha blitt fortalt at væsken de inntok innhold gift, for så å bli fortalt at det hele var en test for å bevise deres lojalitet.

En dag var det imidlertid alvor.

Beordret via radio

Overleveren Kohl ble måneden før massakren bedt om å flytte til den guyanske hovedstaden Georgetown, for å jobbe ved kirkens hovedkvarter der. Hun forteller at sektlederen på denne tiden ble stadig mer paranoid.

– Han begynte å se at prosjektet feilet, forteller Kohl.

– Folk beskyldte ham for å bortføre barna deres, og flere av hans sekretærer hadde rømt, og fortalte skandaløse historier om hva som foregikk.

Jones skal også ha brukt narkotika og hatt personlighetsforstyrrelser. Dette skal gradvis ha blitt verre i perioden frem mot massakren.

Kohl og de andre som arbeidet ved kirken i hovedstaden mottok meldingen om hva som utspant seg 250 kilometer unna via en radiomelding fra Jones`sekretær.

– Det ble sagt «alle i Jonestown er døende eller døde. Alle andre må ta revolusjonært selvmord akkurat nå. Vi gjør det alle sammen akkurat nå, forteller Kohl.

Barna ble forgiftet først

Massakren skal ha blitt utløst av at kongressrepresentanten Leo Ryan kom til det avsidesliggende jungelområdet med et fjernsynsteam, for å undersøke påstander om at amerikanere ble holdt fanget i landsbyen. Ryan og TV-teamet på fire ble skutt og drept på en nærliggende flystripe, og kort tid etter ga Jones beskjed til sektmedlemmene om at tiden var inne.

En etter en skal innbyggerne ha stilt seg i kø for å motta flasken med den dødelige giften Cyanid.

Noen skal ha akseptert ordren, mens andre skal ha blitt tvunget. De fleste døde ved å innta giften, mens andre enten ble skutt eller fikk halsen kuttet over. Barna skal ha blitt forgiftet først, og ifølge The Guardian kan man høre dem skrike på opptak funnet av FBI.

Ifølge SNL skal medlemmer som forsøkte å flykte ha blitt skutt etter. Bare et fåtall klarte å komme seg bort.

– Jeg tror at hvis jeg var i Jonestown og så 900 personer jeg elsket ta det valget, så kan jeg ikke forestille meg at jeg hadde ønsket å overleve, sier Kohl.

Guyanske tropper kom frem til Jonestown morgenen etter.

– Det var et forferdelig syn, og jeg ser det fortsatt for meg, har Gerry Gouveia, en av de første på stedet, tidligere fortalt til BBC.

Landsbyen fremsto som fra en annen tid, og likene lå strødd, har troppene tidligere beskrevet.

Jones selv ble funnet død etter det som skal ha vært et selvpåført skudd mot hodet.

Kohl forteller at hun ikke snakket om tragedien på over to tiår. De senere årene har hun imidlertid truffet andre overlevende til minnestund på dagen for tragedien.

– Det er en stor del av meg. Jeg er den jeg er fordi jeg overlevde Folkets tempel. Det gir meg en driv hver dag, forteller Kohl.

– Vi er her 40 år senere, og det er noe å feire.