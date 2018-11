MÅTTE DESTRUERE: Den australske jordbærbonden Aidan Young foran berget med bær han måtte destruere etter at «jordbær-frykten» førte til fall i omsetningen av bær i september. Foto: AFP

Australsk kvinne siktet: Skal ha stukket synåler i jordbær

UTENRIKS 2018-11-11T18:00:44Z

En kvinne ble søndag pågrepet og siktet for å ha stukket synåler i frukt i den australske provinsen Queensland.

Publisert: 11.11.18 19:00 Oppdatert: 11.11.18 19:14

Folk har blitt sendt til sykehus og australske bønder har tapt enorme summer i forbindelse med «jordbær-frykten» som har ridd landet i to måneder.

Ifølge BBC ble den 50-årige kvinnen arrestert søndag etter «en vanskelig og omfattende etterforskning».

Hun ble fremstilt for varetektsfengsling søndag kveld australsk tid og siktet for syv tilfeller av brudd på straffeloven, ifølge The Telegraph.

LES MER: Øker fengselsstraffen for forurensning av jordbær

Saken startet i september i provinsen Queensland, da en mann ble kjørt til sykehus med store magesmerter etter å ha spist jordbær. Det viste seg at han hadde fått i seg en synål.

Over 100 nåler funnet

Politiet iverksatte en landsdekkende etterforskning etter at flere kunder rapporterte om funn av nåler i bær i september.

Ifølge BBC er det rapportert funn av over 100 nåler i jordbær siden de første ble funnet. Mpolitiet mistenker at mange av tilfellene er såkalte «copy cat»-tilfeller.

Saken fikk også statsminister Scott Morrison til å gå ut med en personlig melding til de som er ansvarlig(e) for jordbær-terroren:

– Dette er ikke moro. Du risikerer å ødelegge livsgrunnlaget for hardtarbeidende bønder og du skremmer barn. Du er en feiging og en larve, sa han ifølge BBC.

Utlovet dusør

Australia hevet like godt maksimumsstraffen for å manipulere/tukle med fruktvarer fra 10 til 15 års fengsel.

Det er uvisst om pågripelsen kom etter tips som følge av at det ble utlovet en dusør på 100.000 australske dollar for informasjon som ville føre til arrestasjon og dom i saken.

«Jordbær-frykten» fikk store økonomiske konsekvenser. Matvarekjeder trakk jordbær fra butikkene og bønder måtte dumpe store mengder jordbær, ifølge BBC.

Jennifer Rowling, talskvinne for de australske jordbærbøndene sa de var fornøyd med pågripelsen.

– Men, det er lite betryggende at hun bare er siktet for seks eller syv av tilfellene hvor nåler er stukket inn i plastbokser med jordbær. Det betyr at majoriteten av tilfellene er utført av copycats, andre som har hengt seg på «Jordbær-frykten», sier hun til The Telegraph.