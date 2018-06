DEMONSTRERER: Da Bilderberger-konferansen ble avholdt i den tyske byen Dresden i fjor, demonstrerte det høyreekstreme partiet NDP. Foto: JENS MEYER / TT NYHETSBYRÅN

VG deltar på omstridt konferanse

Publisert: 06.06.18 16:41

UTENRIKS 2018-06-06T14:41:40Z

Bilderberg-gruppen blir kritisert for å være en hemmelig klubb for makteliten. VGs politiske redaktør er blant deltagerne på årets utgave av det kontroversielle møtet.

Torsdag starter årets Bilderberg-konferanse i Torino i Italia. Bilderberg-gruppen , som møtet blir kalt, er en privat, årlig konferanse, der næringslivstopper, politikere, akademikere og andre internasjonalt innflytelsesrike personer deltar.

I år deltar fem nordmenn: generalsekretær i Nato Jens Stoltenberg, konsernsjef i Norsk Hydro Svein Richard Brandtzæg , Norges spesialrepresentant for hav Vidar Helgesen , leder av World Economic Forum Børge Brende og VGs politiske redaktør Hanne Skartveit.

Kritikk og konspirasjonsteorier

Bilderberg-møtene har fått mye kritikk, hovedsaklig fordi det er en gruppe rike, innflytelsesrike mennesker som snakker sammen bak lukkede dører. Da Aftenpostens politiske redaktør Trine Eilertsen deltok på Bilderberg-konferansen i 2015, mente spaltist i Stavanger Aftenblad Sven Egil Omdal at hun burde holdt seg hjemme.

– Journalister og redaktører bør ikke oppholde seg i forum der andre pressefolk blir holdt ute. Det har vært et lukket forum, der enkelte pressefolk blir invitert, og andre må stå utenfor, sier Omdal til VG.

Han er også skeptisk til at utvalgte journalister omgås noen av verdens mektigste mennesker, uten å kunne sitere dem eller fortelle kolleger hva som blir sagt.

– Det er optimistisk å tro at det ikke oppstår bindinger i slike sammenhenger, sier Omdal.

Bilderberg-gruppen er også en magnet for konspirasjonsteoretikere, og blir beskyldt for alt fra å arbeide for en verdensregjering til å kontrollere vestlige politiske partier.

– Mye å lære

For VGs politiske redaktør Hanne Skartveit var det ikke aktuelt å avslå tilbudet om å delta.

– Jeg tror det er veldig mye å lære der. Det blir interessante diskusjoner med interessante mennesker. Jeg har kjøpt tykke notatblokker, og forbereder meg på tre intense og innholdsrike dager, sier Skartveit.

– Konferansen har fått kritikk for hemmelighold. Hva tenker du om det?

– Det er ikke hemmelig lenger. Deltagerlisten og temaene til diskusjon legges ut offentlig. Chatham House-reglene er vanlige i mange sammenhenger. Journalister har bakgrunnsamtaler med kilder hele tiden.

Chatham House-reglene, oppkalt etter den britiske tankesmien Chatham House, betyr at deltagerne kan fortelle om hva som ble diskutert i møtene, men ikke sitere andre deltagere.

Skartveit mener heller ikke det er noe galt at hun deltar sammen med verdens rikeste og mest innflytelsesrike næringslivsledere, politikere og akademikere.

– Som journalist er det åpenbart at det er interessant å møte den type folk. At det skulle være noe problem skjønner jeg ingenting av, sier Skartveit.

Grunnlagt av prins

Bilderberggruppen ble opprettet i 1954 av prins Bernhard av Nederland. Den første konferansen ble avholdt på Hotel de Bilderberg i den nederlandske byen Oosterbeek.

Opprinnelig var målet for gruppen å styrke det transatlantiske samarbeidet og å forhindre en ny verdenskrig. Nå diskuteres et utvalg aktuelle temaer. I år er populisme i Europa, ulikhet, kunstig intelligens og konflikten mellom Iran og Saudi-Arabia blant temaene .

Den tidligere amerikanske utenriksministeren Henry Kissinger, den polske forfatteren Anne Applebaum og Airbus-sjef Thomas Enders år blant årets deltagere.

Komplett deltagerliste finner du her .