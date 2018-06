I HARDT VÆR: Stan Lee skapte tegneseriehelten Black Panther sammen med Jack Kirby. Her er han med Chadwick Boseman, som spiller superhelten i filmen i januar 2018. Foto: AP

Tegneserie-legenden Stan Lees eks-manager etterforskes av politiet

Publisert: 14.06.18 01:20 Oppdatert: 14.06.18 01:44

Kontroversielle Keya Morgan beskyldes for å ha utnyttet den 95 år gamle serieskaperen.

Mandag denne uken ble han arrestert i Los Angeles etter at han angivelig skal ha ringt inn en falsk politianmeldelse der han hevdet tyver hadde brutt seg inn i huset han delte med Stan Lee.

Har fått besøksforbud

Morgan beskyldes nå for å ha misbrukt sin posisjon som rådgiver for Lee og lurt den aldrende og svaksynte serieskaperen til å flytte sammen med ham og bryte kontakten med sin øvrige familie og andre forretningsforbindelser, melder nyhetsbyrået AP.

Tyveriet han forsøkte å anmelde skal egentlig ha vært et helseteam som utførte en rutinesjekk på Stan Lee. Morgan ringte til politiet og sa at to bevæpnede menn hadde truet Lee og ville ha penger. Nå er samarbeidet dem i mellom over skal vi tro besøksforbud-dokumentene som ble offentliggjort onsdag.

Og det kun en uke etter at mannen bak Marvel -seriene sa at Morgan ene og alene var ansvarlig for forretningsimperiet hans. Han fortalte det på følgende måte på Twitter:

Eks-manageren er for øvrig ute av fengsel igjen etter å ha betalt 20.000 dollar, ca 120.000 norske kroner i kausjon.

6. juli må han tilbake i retten igjen i Los Angeles. Stan Lee, som blant annet står bak legendariske superhelter som Spider-Man, Black Panther, Iron Man og X-Men har foreløpig ikke kommentert saken.

Kona døde

Eks-Manageren har den siste tiden blitt utsatt for kraftig kritikk og har vært sentral i striden rundt Lee etter at kona døde i fjor.

The Hollywood Reporter skrev senest i april at flere nære Hollywood-venner var bekymret for helsen hans og at han hadde brutt med den 67 år gamle datteren, den tidligere forleggeren Jerry Olivarez og turne-manageren Max Anderson etter en bitter strid om hvordan forretningene hans skulle drives videre.