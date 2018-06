DØDE PÅ SYKEHUSET: Demonstranter bærer den 21 år gamle helsearbeideren Razan Najjar. Hun døde på sykehus etter å ha blitt skutt i brystet av israelske soldater ved Khan Younis fredag kveld, ifølge helsedepartementet på Gazastripen. Foto: AP / NTB scanpix

USA stanset FN-resolusjon om beskyttelse av palestinere

Publisert: 02.06.18 08:30

USA har lagt ned veto mot en FN-resolusjon som ba om at palestinere beskyttes etter at over 100 demonstranter er drept av israelske soldater på Gazastripen.

Amerikanernes eget forslag i FNs sikkerhetsråd fredag kveld ble like etter forkastet i FNs sikkerhetsråd, ettersom USA var eneste medlemsland som stemte for å gi Hamas skylda for drapene.

Få timer tidligere ble en 21 år gammel kvinnelig helsearbeider skutt og drept av israelske soldater ved det tungt bevoktede grensegjerdet på Gazastripen.

Kuwait presenterte forslaget i Sikkerhetsrådet om å be FNs generalsekretær presentere tiltak som kunne sikre «internasjonal beskyttelse» for palestinere.

Sverige, Frankrike, Kina og Russland var blant ti land som stemte for resolusjonen, som ville ha krevd at den israelske hæren stanset bruken av «overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt».

«Katastrofal stillhet»

USAs FN-ambassadør Nikki Haley la ned veto etter å ha beskrevet resolusjonsteksten som svært tendensiøs og unøyaktig.

– Denne øredøvende stillheten er katastrofal for verden som ser på, for rådets troverdighet og for multilaterisme, sa Frankrikes FN-ambassadør etter å ha stemt for Kuwaits forslag.

Så langt har ikke Sikkerhetsrådet engang klart å enes om så mye som en presseuttalelse om den siste utviklingen på Gazastripen.

Ubevæpnede demonstranter

De siste to månedene er 123 palestinere drept på Gazastripen, de aller fleste ubevæpnede demonstranter som ble skutt av israelske skarpskyttere på den andre siden av det tungt bevoktede grensegjerdet.

Mange av ofrene ble truffet på flere hundre meters hold, og flere av dem var barn. Ingen israelere er drept.

Israel, som har møtt kraftig internasjonal kritikk for å ha åpnet ild mot demonstrantene, forsvarer skytingen med behovet for å beskytte sivile israelere.

Hamas fikk skylden

USA gir i sitt resolusjonsutkast Hamas all skylden for den siste opptrappingen av volden på Gazastripen.

Teksten nevnte ikke israelsk maktbruk eller beskyttelse av palestinere, men krever i stedet at Hamas og andre palestinske militser må «stanse all voldelig aktivitet og provoserende handlinger» på Gazastripen.

USA var alene om å støtte sitt eget forslag. Elleve land avsto fra å stemme, mens Bolivia, Kuwait og Russland stemte imot.

Et resolusjonsutkast må ha støtte fra 9 av Sikkerhetsrådets 15 medlemmer for å bli vedtatt. I tillegg må de fem faste medlemmene avstå fra å bruke veto.

Palestinske granater

FNs Midtøsten-utsending Nikolaj Mladenov fastslo denne uken at Gaza er på randen av nok en krig etter en kraftig opptrapping.

En ildveksling tirsdag og onsdag begynte med et rakett- og granatangrep fra Gaza mot Israel. Ingen israelere ble såret i angrepene, som ble gjengjeldt med luftangrep mot en lang rekke militære mål på Gazastripen.

Inntil da hadde ingen palestinske granater eller raketter blitt skutt fra Gazastripen mot Israel under masseprotestene, som startet 30. mars med krav om at Israel hever blokaden av enklaven.

Kuwaits resolusjonsutkast «beklaget dypt» de siste rakettangrepene, men uten å nevne hvem som sto bak, selv om Hamas og den mindre militsen Islamsk jihad har tatt ansvaret.

Demonstrantene på Gazastripen har krevd at palestinere som flyktet eller ble fordrevet i 1948, får vende tilbake til sine tidligere hjem, som nå ligger i Israel.