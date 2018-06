TOPPMØTE-PLANER: Russlands president Vladimir Putin, her på besøk i Beijing. Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB scanpix

Kreml: Mulig toppmøte mellom Putin og Trump i Wien

NTB

Publisert: 09.06.18 13:54

Vladimir Putin og Donald Trump har snakket om at Wien kan egne seg som som sted for et russisk-amerikansk toppmøte, opplyser Kreml.

De to presidentene diskuterte et mulig toppmøte under en telefonsamtale i mars, og da ble Wien nevnt som et mulig møtested, opplyser Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Han understreker at det ikke er gjort noen konkrete avtaler, og at det heller ikke foregår noen spesifikke diskusjoner om temaet nå.

At Wien kan være et aktuelt møtested, ble imidlertid tatt opp i en telefonsamtale som Putin hadde med Østerrikes statsminister Sebastian Kurz tidligere i uken, ifølge Peskov.

Fredag opplyste ikke navngitte russiske kilder at det planlegges et mulig toppmøte mellom Trump og Putin.