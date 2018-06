FRIKJENT: Kongos tidligere visepresident Jean-Pierre Bemba ble frikjent av den internasjonale straffedomstolen (ICC) fredag. Her fra den internasjonale domstolen i Haag i 2016. Foto: Michael Kooren, TT

Kongos tidligere visepresident frikjent av ICC

NTB

Publisert: 08.06.18 18:17

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har omgjort en dom på 18 års fengsel til full frifinnelse for Kongos tidligere visepresident Jean-Pierre Bemba.

Bemba (55) ble i juni 2016 funnet skyldig i krigsforbrytelser begått i Den sentralafrikanske republikk i 2002- 2003. Han var anklaget for ikke å ha hindret opprørsgruppen han sto i spissen for, i å begå drap og voldtekter.

Men fredag kom ICC-dommerne fram til en helt annen konklusjon.

– Bemba kan ikke holdes strafferettslig ansvarlig for forbrytelsene som ble begått av hans styrker i Den sentralafrikanske republikk, sa dommeren Christine Van den Wyngaert.

Hun sa også at dommerne i 2016 ikke tok hensyn til at Bemba forsøkte å stanse forbrytelsene da han ble klar over dem, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Krigsforbrytelsene ble begått av opprørsgruppen MLC da den rykket inn i Den sentralafrikanske republikk for å støtte daværende president Ange-Felix Patasse i 2002.

Bemba var visepresident i Kongo fra 2003 til 2006, og han ble pågrepet i Belgia i 2008.

Da han ble dømt i 2016 var det første gang at ICC fokuserte på voldtekt brukt som våpen, skriver BBC . Det var også første gang at en person ble dømt for forbrytelser begått av andre personer som var under hans ledelse.