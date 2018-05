E-RØYK: E-sigaretter Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Obduksjonsrapport: Mann drept av e-sigarett

Publisert: 17.05.18 15:00

Tallmadge D’Elia (38) døde da e-sigaretten eksploderte og biter av den traff hodet hans.

Obduksjonsrapporten slår fast at dødsårsaken er hodeskader som stammer fra et prosjektil, skriver Tampa Bay Times .

Det var brannmenn i St Petersburg i Florida som fant Tallmadge D'Elia (38) alvorlig skadet i brennende hus 5. mai. Tirsdag denne uken var obduksjonsrapporten klar.

Den forteller at to deler av en e-sigarett ble funnet i 38-åringens kranie. D’Elia hadde også brannskader på 80 prosent av kroppen.

– Dette er et forferdelig sjokk. Enhver som har mistet en sønn vil ikke noen andre skal oppleve det samme, sier faren Christopher D’Elia til ABC Action News.

Faren beskriver sønnen, som jobbet som teknisk veileder i CNBC, som smart og talentfull.

– En 38-åring burde ikke være borte. Hans mor og jeg er knust av sorg, sier D’Elia.

Fakta E-sigaretter i Norge * E-sigaretter med nikotin har vært forbudt å importere til, og selge i, Norge. * Reglene vil endres i løpet av 2018. * Forskning tyder på at e-sigaretter kan hjelpe røykere å slutte. * Helserisikoen er ifølge Folkehelseinstituttet mindre enn ved vanlig røyking. Kilder: FHI og helsenorge.no

Ifølge en rapport fra amerikanske brannvernmyndigheter er det registrert minst 195 tilfeller av at en e-sigarett begynte å brenne eller eksplodere fra 2009 til og med 2016. Av 133 skader var 38 alvorlige, skriver Washington Post. Det var ingen registrerte dødsfall i denne perioden.

Rapporten er kritisk til bruken av litiumbatterier i e-sigaretter.

– Ingen andre produkter for forbrukere plasserer et batteri med en kjent eksplosjonsrisiko som dette så nært menneskekroppen, heter det i rapporten

– Det er denne intime kontakten mellom kroppen og batterier som i størst grad ansvarlig for alvorlighetsgraden i skadene som er registrert.

E-sigaretten er produsert av Smok-E Mountain. En representant for selskapet sier til ABC Action News at deres produkt ikke er skyld i eksplosjonen. Selskapet mener i stedet at eksplosjonen kan skyldes nettopp et problem med batteriet eller munnstykket.

