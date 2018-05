«SOMMERFERIEMINISTER» IMP-toppen Carlo Cottarelli er utpekt til midlertidig statsminister i Italia, men i likehet med mange av sine forgjengere, forventes han ikke å styre lenge Foto: Angelo Carconi / TT NYHETSBYRÅN

Italia har hatt 65 regjeringer siden krigen - nå går det mot nyvalg igjen

Publisert: 28.05.18 23:49

PARIS (VG) Tre måneder etter forrige valg, er det igjen aktuelt med nyvalg i Italia. Italienerne er i særklasse med sin hyppige vraking av makthavere.

Etter at populist-samarbeidsprosjektet som skulle bli Italias 66.regjering krasjlandet søndag kveld, er det klart at italienerne med med stor sannsynlighet må kalles til urnene nok en gang i 2018.

Sammenbruddet skjedde søndag kveld, knappe tre måneder etter forrige valg, og bekrefter Italias særstilling i hyppigheten av regjeringsskifte.

Få andre europeiske land kan måle seg med Italia. Tyskland, for eksempel, har hatt 25 regjeringer siden andre verdenskrig, mens Storbritannia nå er på sin 26. regjering.

Veto mot finansministerkandidat

Mellom 1946 og 1993 gikk det ekstra fort i svingene for italienerne. Da skiftet Italia regjering oftere enn folk flest feirer bursdag. I disse årene var gjennomsnittlig levetid for en italiensk regjering nede i 10,8 måneder, ifølge Euronews.

Italias tradisjon for å legge opp til koalisjonsregjerninger, og det store spennet mellom politiske partier, er faktorer som bidrar til å forklare fornyingsfrekvensen. Men den kanskje viktigste grunnen er fragmenteringen innad i partiene, forklarer Christian Blasberg, som er professor i moderne europeisk historie ved LUISS Universitetet i Roma, til VG.

– Stadig ser vi at sentrale politikere taler mot forslagene som kommer fra eget parti. Fragmenteringen er stor og interessekonfliktene hyppige. Det er mange som kjemper for maktposisjoner, og det kan like godt være medlemmer av samme parti som slåss om makten, sier Blasberg.

Teknokrater i ventetiden

Det var nok heller ingen stor overraskelse at også 2018 skulle by på ustabilitet i Roma. Søndag ga Femstjernersbevegelsen og Ligaens valg til statsminister, Guiseppe Conte, opp forsøket på å danne ny regjering. Den utløsende faktoren var at Italias president Sergio Mattarella la ned veto mot den svært euroskeptiske finansministeren som partiene og Conte foreslo.

Også denne gangen løses regjeringskrisen ved å utpeke en «innstepper» som midlertidig skal styre landet. Mandag ble det kjent at presidenten har valgt seg den tidligere IMF-toppen og økonomen Carlo Cottarelli.

– Å sette inn teknokrater midlertidig er en måte å overkomme politiske kriser på. Målet er å finne en figur som som er politisk nøytral, som gjerne er eksperter på sitt område. Slik unngår du at det utvalgte blir en ytterligere splittende faktor i befolkningen, forklarer Blasberg til VG.

FAKTA: Regjeringskrisen i Italia * De ti mest euroskeptiske og populistiske av de store partiene, Femstjernersbevegelsen (M5S) og Ligaen (Lega), fikk til sammen halvparten av stemmene i valget på ny nasjonalforsamling 4. mars. *Selv de tidligere har utelukket et regjeringssamarbeid, ble partiene enige om en regjeringsplattform. * M5S og Ligaen lanserte 21. mai Giuseppe Conte som sin statsministerkandidat. Jussprofessoren Conte har liten politisk erfaring. * 23. mai fikk Conte i oppdrag av president Sergio Mattarella å danne ny regjering. * 27. mai kunngjorde Conte at han hadde gitt opp forsøket på å danne regjering, etter at presidenten la ned veto mot partienes svært euroskeptiske kandidat til finansminister. ( Kilde: NTB)

– Liga kan vinne

Professor ved LUISS-universitetet forteller at italienerne har et eget uttrykk for disse midlertidige makthaverne, som kan oversettes til «sommerferieregjering». Og den nye regjeringen vil vare nettopp til over den italienske fellesferien, før et nyvalg blir utlyst, tror Blasberg.

Før valget i mars var bekymringen stor i EU for en høy oppslutning til de euroskeptiske partiene, som de fryktet ville lede til en eurofiendtlig og svært kostbar politikk i det gjeldstyngede landet.

Professoren mener EU har all grunn til å bekymre seg over det kommende nyvalget, også.

– Det kan se ut som om Liga kan bli den store vinneren, dersom dagens reaksjon på krisen fortsetter. Femstjernesbevegelsen, derimot, har mistet en del av de venstresympatiserende velgerne sine, fordi de ble skuffet over alliansen med ytre-høyrepartiet Liga. Jeg tror vi vil se en aggressiv kampanje fra Ligaen der de fortsetter å spille folket, «oss», opp mot institusjonene, «dem», og det kan Salvini fortsatt vinne stort på, forteller LUISS-professoren til VG.