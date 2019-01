STØTTE: Partileder Jan Björklund og hans Liberalerna vil samarbeide med Socialdemokraterna, og åpner for Stefan Löfven. Foto: Maja Suslin / TT / NTB scanpix

Liberalerna sier ja til å støtte Löfven som statsminister

Liberalernas partistyre og riksdagsgruppe sier ja til å støtte Socialdemokraternas leder Stefan Löfven som statsminister i en ny regjering.

VG / NTB

Publisert: 12.01.19 17:52 Oppdatert: 12.01.19 18:03

Det opplyste Liberalernas partileder Jan Björklund lørdag ettermiddag.

– Partistyret anbefaler at partiet søndag sier ja til å samarbeide med Socialdemokraterna, Miljöpartiet og Centerpartiet, og denne beslutningen stiller også vår riksdagsgruppe seg bak, sier Björklund.

På spørsmål om hvordan han ser på sin egen framtid som partileder dersom delegatene søndag sier nei til samarbeidsavtalen, svarer han:

– Det vil jeg ikke spekulere på. Nå handler det om hva Sverige trenger.

Fredag kunngjorde Centerpartiets Annie Lööf at også hennes parti stiller seg bak Löfven:

Avgjørelsen har vakt oppsikt, og blir blant annet av representanter fra Kristdemokraterna og Moderaterna ansett som et brudd med den borgerlige Alliansen .

Riksdagspolitiker Maria Stockhaus (M) twitret sin bekymring om at Socialdemokraterna ikke kommer til å bry seg om støttepartiene som ikke inngår i regjeringen.

– At Socialdemokraternas løfter ikke er mye verdt, har de vist. En regjering kan gjøre mye som ikke trenger å passere riksdagen, å slippe frem en S-regjering uten å sitte i den er å spille russisk rulett med Sveriges fremtid, skriver hun på Twitter.

– Naturligvis hadde jeg foretrukket at Sverige skulle få en annen regjering. Men nå blir vårt fokus å utgjøre en kraftfull og aktiv opposisjon for å sammen med Moderaterna og Kristdemokraterna å sikre en konservativ majoritet i Riksdagen etter neste valg, sier leder for Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson, ifølge Expressen .

Flere skriver også på Twitter med emneknaggen #Cveket (Centerpartiet + sviket).

Også blant sosialdemokratene er flere kritiske til overenskomsten mellom Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet og Liberalerna som ble presentert fredag. En av dem er Socialdemokraterna-profil Daniel Suhonen, som mener hans eget parti har gått altfor langt for å imøtekomme Centerpartiet og Liberalerna.

– Jeg syns faktisk at det er en katastrofe for Socialdemokraterna å gjennomføre denne politikken på dekret fra Centerpartiet, Liberalerna og Miljöpartiet. Det er veldig tvilsomt, veldig alvorlig at man går med på dette, sier han til Expressen .