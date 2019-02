VENNINNER: Transkvinnene Nadeem Kashish (40) og Zara Naz (36) er en del av transmiljøet i Pakistans hovedstad. De to venninnene møtes i en liten leilighet i den pakistanske hovedstaden. Foto: Harald Henden, VG

Livet som transperson i Pakistan: Frosset ut, utnyttet og drept

ISLAMABAD (VG) Nadeem Kashish var bare 15 år da familien kastet henne på dør. Nå forsøker hun å bli Pakistans første folkevalgte transperson.

Det finnes om lag 500.000 transpersoner i Pakistan . Under sommerens presidentvalg, der den tidligere cricketstjernen Imran Khan gikk av med seieren, kunne de stille til valg for alle første gang i landets historie.

Ingen av de 13 transkjønnede kandidatene ble valgt, men fremskrittet var stort i et muslimsk land med sterke konservative krefter og religiøs ekstremisme.

Fakta: Transpersoner Mennesker som har en annen kjønnsidentitet enn det kjønnet de ble tildelt etter fødsel.

Transperson og transkjønnet er det samme.

Mange transpersoner kaller seg transmenn eller transkvinner, mens andre forholder seg ikke til kjønnskategorier.

Transpersoner inkluderer også transvestitter og personer med behov for kjønnsbekreftende behandling.

Transpersoner kan være skeive, lesbiske, heterofile, bifile eller homofile. Kilde: Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Vis mer vg-expand-down

– Det var svært viktig for oss å kunne stille til valg. Hvis vi får representanter fra transmiljøet inn i politikken, vil vi kunne få økte rettigheter, sier Nadeem Kashish (40) da vi møter henne i Islamabad.

«Ville bevise at det var mulig»

Nadeem er sjef for den ideelle organisasjonen Saffar, som jobber for transpersoner. Hun stilte som uavhengig kandidat ved valget, og fikk 622 personlige stemmer i kampen mot den profilerte Imran Khan og hans sentrumsparti PTI.

Navnet hennes er både mann (Nadeem) og kvinne (Kashish). Hun er diskré sminket med pannelugg og blankt, skulderlangt hår.

arrow-right expand-left PYNTER SEG: Nadeem er utdannet makeup-artist og opptatt av å se bra ut. Hun sjekker sveisen foran speilet i leiligheten i Islamabad før hun skal ut på et radioshow.

– Jeg stilte til valg for å bevise at det var mulig. Jeg kjemper for at transpersoner skal få flere rettigheter i samfunnet og kvoteplasser i parlamentet, slik kvinner har, sier Nadeem.

Hennes høyeste ønske er at transpersoner skal få status som kjønnsminoritet med spesielle rettigheter.

55 transpersoner drept på tre år

Til tross for at de fikk stille til valg, er ikke livet til transpersoner i Pakistan preget av aksept og likestilling. Tvert imot opplever svært mange å bli utnyttet, trakassert og utestengt.

Hatkriminalitet og æresdrap utgjør den største trusselen mot transpersoner. Siden 2015 er over 55 transpersoner blitt drept i Pakistan, ifølge Al Jazeera.

Nadeems politiske manifest Dette ønsker Nadeem for transpersoner i Pakistan: Status som kjønnsminoritet med spesielle rettigheter

Tilfluktssteder og beskyttelse

Medisinsk hjelp

Utdanning

Redde transbarn fra prostitusjon og sexslaveri

Kvoteordning i arbeidslivet

Egne seter for i parlamentet

18-års grense på å kaste ut barna av hjemmet

Kunnskap i samfunnet om transpersoner Vis mer vg-expand-down

Nadeem opplevde å bli kastet ut av sitt eget hjem i Multan i Punjab-provinsen da hun var 15 år.

pullquote – Jeg visste alltid at jeg var en transperson, men jeg visste ikke hvordan jeg skulle takle det. Jeg var forvirret: Jeg følte meg som en kvinne, snakket og gikk som en kvinne, men kroppen min var en manns.

– Familien min syntes dette var et problem, så de kastet meg ut. Hele familien min har støtt meg ut. Jeg har ikke hørt fra dem på over ti år, sier Nadeem.

PÅ VEI TIL JOBB: Nadeem kjører lettmotorsykkel til jobben som radiovert og makeup-artist. Foto: Harald Henden, VG

Får ingen hjelp

Som 15-åring dro hun alene til storbyen Lahore og ble en del av transmiljøet der.

– Transmiljøet er blitt min nye familie, sier hun.

Nadeem ble profesjonell danser, og opptrer fortsatt i bryllup. Hun er også makeup-artist og radiovert for et program for og om transpersoner.

– Hvordan blir transpersoner behandlet i Pakistan?

– I Pakistan respekterer de færreste transpersoner eller skeive. Mange utnytter oss for sex og dansing, mens de som ikke er pene må tigge på gaten. Når familiene våre ikke hjelper oss, burde det være myndighetenes oppgave å ta vare på oss, svarer Nadeem.

Akseptert av familien

Nadeems venninne Zara Naz (36) fra Islamabad er trolig én av svært få transpersoner i Pakistan som er blitt akseptert av familien. Hun ble født Asif (et guttenavn), men har vært Zara siden hun var 15 år.

– Jeg ble født tvekjønnet, så jeg tror det er noe av grunnen til at jeg blir godtatt som kvinne. Hele familien aksepterer meg for den jeg er, og jeg bor hjemme hos dem, sier hun til VG.

pullquote – Jeg har det nok bedre enn de aller fleste transpersoner i landet. Jeg har vært heldig.

KVINNE: Zara Naz har alltid visst at hun er en kvinne, og sier at hun får aksept for dette. Foto: Harald Henden, VG

Den langhårede 36-åringen forteller med lys stemme hvordan hun som barn brukte jenteklær og var sammen med jentene på skolen. Hun ble ertet på videregående skole, og droppet ut allerede første år. De neste årene ble også hun danser, slik mange transkvinner blir.

Familien likte ikke at hun brukte kropp og utseende på å tjene penger. Zara måtte velge mellom dans og familie, og valgte det siste. Siden har forholdet vært godt, sier hun.

FINSTAS: På veggen i den knøttlille leiligheten Zara og Nadeem møtes i, henger bilder av Zara i en venns bryllup. Foto: Harald Henden, VG

Kjønnsidentitet X

Zara er blant rundt 1800 transpersoner i Pakistan som har fått «X» skrevet i feltet for kjønn på identitetskortet sitt. I 2009 ga regjeringen befolkningen mulighet til å definere seg som noe annet enn kvinne og mann.

I land som Australia, New Zealand, Nepal, India og enkelte stater i USA kan nyfødte barn registreres som intersex eller det tredje kjønn. I Norge har man siden 2016 kunnet bestemme eget juridisk kjønn, uten krav om medisinsk undersøkelse.

– X-kortet gir meg ingen rettigheter, det er bare et plastkort. Men det gir meg anerkjennelse, sier pakistanske Zara.

Zara er også den første transkvinnen i Pakistan som eier en egen bedrift, ifølge henne selv. Der selger hun mobiltelefoner.