Økonomer: Slik rammes Norge av en hard brexit

Opptil 20 prosent av vår eksport går til Storbritannia. Eksperter VG har snakket med sier at en eventuell hard brexit vil ramme Norge.

Oljeeksporten blir ikke vesentlig berørt, men fiskeeksporten vil påvirkes, enten positivt eller negativt. Og finansmarkedene vil definitivt bli rammet av usikkerheten som følger. Det sier eksperter VG har snakket med.

Alt tyder på at statsminister Theresa Mays brexit-avtale blir nedstemt i parlamentet i dag. Dermed er sannsynligheten økende for at det blir en hard Brexit for Storbritannia . Det vil si at Storbritannia går ut av Den europeiske union 29. mars i år uten noen form for avtale med EU.

– Vi tror det er en 85 prosent sannsynlighet for at forslaget blir nedstemt, sier Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank til E24.

Erik Bruce, sjefanalytiker i Nordea tror også May får nei i dagens avstemning, men han har tro på at Parlamentet vil jobbe for en eller annen myk løsning slik at landet unngår en hard brexit.

– Hva vil en eventuell hard brexit bety for Norge?

– Norge har en høy eksport til Storbritannia, men veldig mye av det er innenfor olje og gass. Derved blir vår eksport mindre berørt enn vi kan frykte, sier Bruce.

Cirka 20 prosent av vår eksport går til Storbritannia, ifølge Bruce.

– Hvilken betydning kan det få for norsk eksportindustri?

– Olje og gassleveransene vil gå som normalt uansett og prisene vil ikke bli vesentlig berørt, for de blir bestemt på verdensmarkedet. Men utenom olje og gass er det bare 8 prosent av vår eksport som går dit. Så effekten ved en eventuell redusert etterspørsel av norske varer vil bli relativt liten for norsk økonomi, sier han.

Det er ingen tvil om at Storbritannia er en svært verdifull handelspartner for Norge.

Ifølge Regjeringen.no er Storbritannia en av Norges største handelspartnere for varer, tjenester, kapitalbevegelser og investeringer. Eksporten til Storbritannia utgjør litt under en femtedel av Norges samlede eksport av varer og tjenester. Storbritannia er Norges største handelspartner for varer, tredje størst om olje- og gass holdes utenom.

– Hva med eksporten av laks og fisk?

– Fiskeeksporten kan jo bli mer rammet ved at etterspørselen kan bli litt lavere, men ikke i stor grad vil jeg tro, sier Bruce.

Sjefanalytikeren tror den største usikkerheten ligger i hvordan finansmarkedene vil reagere. Dersom det blir stor usikkerhet og fall i aksjemarkedene vil det få mye større konsekvenser for Norge enn en eventuell svikt i eksporten.

– Uansett, en hard brexit vil først og fremst bli et problem for Storbritannia, men vi vil merke det ved at det blir usikkerhet i finansmarkedene.

Men Bruce tror ikke situasjonen i Storbritannia vil utløse noen krise i verden. Han er mye mer bekymret for utviklingen i Kina.

– Kan Norge inngå egne, bilaterale avtaler med Storbritannia, selv om vi er en del av EØS?

– Jeg vil tro at vi er bundet opp til EØS-avtalen og at vi må legge opp til mye de samme avtalene og reglene som EU.

«Salig suppe»

– Dette er jo en salig suppe, sier Øystein Dørum, sjeføkonom i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Han setter heller ikke pengene sine på en hard brexit. Hvis det skulle skje, er også han tydelig på at det vil få store konsekvenser.

– Det man frykter vil skje, er at man står der med full stans i containertrafikken mellom Storbritannia og kontinentet, da en stor andel går på hjul i tunnel eller på ferge på tvers av den britiske kanalen. Bank of England estimerte et sted mellom fem og åtte prosent fall i britiske aktivitet og dobling i arbeidsledigheten dersom dette skulle skje, sier han.

Et slikt utfall vil også skape «skjelvinger» andre steder, mener Dørum. Norge vil også merke det, men effekten blir mindre enn for andre land.

– Grovt sett kan et 8 prosent fall i britisk aktivitet svekke vår eksport med inntil 1 prosent, sier Dørum.

– Det er derfor ikke grunn til bekymring når det gjelder vårt velferdsnivå, men det er et talende symbol på de oppløsningstendensene vi ser i verden, fortsetter han.

– Kan en hard brexit gi positivt utfall for noen norske eksportnæringer?

– Det tviler jeg på.

Seniorøkonom Knut Magnussen i DNB tror heller ikke på hard brexit, selv om Mays forslag skulle bli nedstemt.

– Parlamentet har vært veldig aktive med å sikre at det ikke skal skje. Hvis det stemmes ned, vil det allerede bli nye debatter om alternative løsninger. Mest sannsynlig utsetter man hele brexit noen måneder, til sommeren, og får vedtatt en avtale innen den tid. Sjansen for en hard brexit har heller blitt redusert, sier han.

Dersom dette likevel skulle skje, tror han at en hard brexit vil få klare negative effekter for norsk økonomi.

– Vi har ikke gjort noen egne analyser, men det er helt åpenbart at dette vil skape uro i finansmarkedet, og at det vil svekke pundet i forhold til andre valutaer. Vi og den norske kronen vil dermed få en konkurransemessig utfordring, sier han.

Svak utvikling i britisk økonomi vil også svekke markedet for norske produkter, tror økonomen.

Forsvinner Storbritannia «rett ut» av EU, står landet uten handelsavtaler, og det vil ifølge Magnussen ta tid å få på plass nye.

Norge kan være en aktuell handelspartner, ifølge Magnussen, men han tror ikke vi står først i køen.

– Britene vil typisk se mot de store landene først. USA, og store EU-land. Halvparten av eksporten deres går til EU-land i dag, sier han.