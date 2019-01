EN FARS BØNN: Mohammad Amin ber foran yngstedatteren Zainabs grav i byen Kasur øst i Pakistan. Foto: Harald Henden, VG

Zainab (6) ble voldtatt og drept av seriemorder

KASUR (VG) En barnevoldtektsbølge brer seg over Pakistan i alarmerende fart. Zainab Ansari skulle bare gå noen hundre meter til koranskolen. Så ble hun kidnappet.

– Hun var et uskyldig, vakkert og svært intelligent barn med gudegitte gaver. Hun fikk bare A+ på skolen og ville bli lege, sier Zainabs far Mohammad Amin (51).

Ett år er gått siden yngstedatteren forsvant plutselig og sporløst. Fortsatt er det fryktelig å snakke om for Mohammad, da VG møter ham i familiens hjem i byen Kasur sør for Lahore i Pakistan .

– Jeg vil aldri glemme henne. Livet vårt har forandret seg. Det har vært et grusomt år for oss. Heldigvis fikk morderen sin straff, sier han.

Sporløst forsvunnet

Det var på ettermiddagen 4. januar i fjor at seks år gamle Zainab tok følge med sin eldre fetter til koranskolen, rundt hundre meter bort i gaten fra der de bor.

Like utenfor inngangen forsvant hun uten at noen fikk med seg hva som skjedde.

Nesten én time gikk før Zainab ble meldt savnet. Politiet rykket ut, moskeen sendte ut beskjed via høyttaleren og slektninger og naboer satte i gang å lete etter den mørkhårede, blåøyde jenta. Innbyggerne i Kasur lette gatelangs, på fabrikker og i anleggsområder.

Men det var allerede for sent.













1 av 5 MED PAPPA: Zainab på kjøretur like før hun ble drept sammen med faren Mohammad Amin. Privat

FAKTA: Situasjonen for barn i Pakistan Vold og utnyttelse : Barn i Pakistan er generelt utsatt for et «alarmerende høyt nivå» av vold og utnyttelse, ifølge UNICEF. Over 80 prosent av barna i provinsene Punjab og Sindh er blitt utsatt for psykisk vold og fysisk avstraffelse som en del av sin oppdragelse.

: Barn i Pakistan er generelt utsatt for et «alarmerende høyt nivå» av vold og utnyttelse, ifølge UNICEF. Over 80 prosent av barna i provinsene Punjab og Sindh er blitt utsatt for psykisk vold og fysisk avstraffelse som en del av sin oppdragelse. Fødselsregistrering: Kun 34 prosent av Pakistans barn under fem år er fødselsregistret. Fraværet av fødselsregistrering gjør det vanskelig å beskytte barnet, ifølge UNICEF. 60 millioner pakistanske barn er dokumenterte, og dermed mer utsatt for vold og utnyttelse.

Kun 34 prosent av Pakistans barn under fem år er fødselsregistret. Fraværet av fødselsregistrering gjør det vanskelig å beskytte barnet, ifølge UNICEF. 60 millioner pakistanske barn er dokumenterte, og dermed mer utsatt for vold og utnyttelse. Barnearbeid: Barn over 14 år har lov til å jobbe, men mange starter å jobbe lenge før. Andelen barnearbeidere er høy over hele landet.

Barn over 14 år har lov til å jobbe, men mange starter å jobbe lenge før. Andelen barnearbeidere er høy over hele landet. Kriminell lavalder: Barn over 10 år kan bli straffet i Pakistans rettslige system.

Barn over 10 år kan bli straffet i Pakistans rettslige system. Barneekteskap: Antallet barnebruder er sakte på vei ned i Pakistan. 14 prosent av landets 14–19-åringer er gift, men andelen er langt høyere i landlige og fattige strøk Kilde: UNICEF-rapporten «Pakistan Situation Report 2017»

Storavis: «Pedofile slipper unna»

Det finnes ingen eksakte tall på hvor mange pakistanske barn som blir utsatt for seksuelle overgrep. Uoffisielle studier anslår at 15–20 prosent av jenter og gutter rammes, ifølge Unicef .

Totalt 2322 barn ble utsatt for seksuelle overgrep i første halvdel av 2018, en økning på 32 prosent fra samme periode året før, melder barnebeskyttelsesorganisasjonen Sahil .

Hver dag blir i gjennomsnitt tolv barn overgrepsofre. De færreste sakene ender i domfellelse.

«Pedofile unnslipper domfellelse på grunn av svak politietterforskning og feilaktig tiltale», skriver den pakistanske storavisen Dawn.

Bare i Zainabs by Kasur er hele 13 småjenter blitt voldtatt og drept de siste to årene. Zainab-saken avslørte at flere av flesteparten av dem hadde en sammenheng.

Fanget opp av overvåkningskamera

Saken om Zainab fikk raskt oppmerksomhet verden over. Det brøt ut store protester mot barnevoldtekt i Pakistan. To personer ble drept av politiet i opptøyene. Demonstrantene krevde et svar på hvem som hadde begått de grufulle handlingene, og politiet intensiverte etterforskningen.

Et overvåkningskamera hadde fanget opp Zainab gående langs en vei med en ukjent mann. Han holdt henne i hånden.

– Ansiktet hans var utydelig, men Zainab var lett å se. Hun så redd ut. Blikket hennes flakket fra den ene siden til den andre, sier Zainabs storesøster Laiba Amin (15) til VG.

Funnet på søppeldynge

Først 9. januar, fem dager etter forsvinningen, ble Zainabs kropp funnet på en søppeldynge et steinkast unna der hun bodde. Obduksjonen slo fast at hun var blitt voldtatt og drept.

Det lokale politiet satte i gang en storstilt DNA-testing av over 1150 mistenkte menn. 20. januar fikk de et treff. En 21 år gammel lokal murer hadde DNA-et sitt på Zainabs kropp.

21-åringen skal ha innrømmet drapet. Men det stanset ikke der. Etterforskningen avslørte at han var en massemorder. I løpet av to år hadde 21-åringen voldtatt og drept åtte småjenter, ifølge pakistanske medier. Noen av dem hadde han også torturert.

– Han viste ingen anger under rettssaken, sier Zainabs far.

17. oktober 2018 ble 21-åringen hengt til døde.