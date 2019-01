Foto: TT NYHETSBYRÅN

Sikkerhetsvaktene rammes av shutdown. Ekspresident Bush serverte dem pizza

George W. Bush sørget for mat til Secret Service-vaktene sine. De har jobbet fire uker uten lønn på grunn av konflikten mellom president Trump og demokratene i Kongressen.

Publisert: 19.01.19 20:14

«Det er på tide at lederne på begge sider legger politikk til side, kommer sammen og får slutt på denne nedstengelsen», skriver ekspresident George W. Bush på Instagram .

Stansen av en rekke regjeringsfunksjoner i USA fortsetter nå på femte uken. President Donald Trump nekter å godkjenne Kongressens budsjettforslag så lenge han ikke får penger til å bygge en mur langs den amerikanske grensen mot Mexico.

800.000 statsansatte er permittert eller må jobbe uten lønn så lenge konflikten varer. Dette inkluderer 6000 ansatte i Secret Service, sikkerhetstjenesten som blant annet har ansvar for å beskytte den amerikanske presidenten. De fleste av dem er i arbeid uten lønn under nedstengelsen, eller «shutdown», som det heter på engelsk.

Tidligere presidenter får også beskyttelse av Secret Service. En av dem er George W. Bush , som nå ser seg nødt til selv å spandere mat på sikkerhetsvaktene sine.

«Laura Bush og jeg er takknemlige for at vi har Secret Service og de mange tusen statlige ansatte som jobber hardt for landet vårt uten å få lønn. Og vi takker våre medborger for å støtte dem», skriver ekspresidenten på Instagram, sammen med et bilde av at han leverer flere pizzaesker til Secret Service-mannskapet som passer på ham.

Bush var president i USA fra 2001 til 2009.

Utsatte Trumps tale

Samtidig fortsetter kampen mellom Trump og demokratene i Kongressen. 16. januar sendte Nancy Pelosi, demokratenes leder i Representantenes hus, et brev til president Trump, der hun ber om at den årlige talen om nasjonens tilstand utsettes av sikkerhetshensyn . Begrunnelsen hennes var at både Secret Service og ansatte i Sikkerhetsdepartementet ikke har fått lønn på flere uker.

«Av sikkerhetshensyn må jeg dessverre foreslå at vi blir enige om en passende dato for denne talen etter at staten har åpnet igjen, eller at du vurderer å sende talen om nasjonens tilstand skriftlig til Kongressen 29. januar», skriver Pelosi i brevet.

29. januar er datoen talen etter planen skal holdes.

Trump svarte med å sende et brev til Pelosi, der han skriver at hun ikke får bruke militære fly på en planlagt reise til Afghanistan. Dermed må Pelosi utsette reisen.