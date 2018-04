Russisk domstol: Forræderi-siktet russer ikke koblet til spionsaken mot Frode Berg

Publisert: 27.04.18 21:22 Oppdatert: 27.04.18 21:32

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-27T19:22:06Z

MOSKVA / OSLO (VG) Aleksej Zjitnuk (24) er anklaget for landsforræderi i Russland. Saken hans har blitt koblet opp mot spionsiktede Frode Berg, men den russiske domstolen sier sakene ikke etterforskes sammen.

Frode Berg (62) ble arrestert i Moskva 5. desember med 3000 Euro i kontanter. Disse pengene mener FSB at Berg skulle sende som betaling til en russisk statsborger for hemmeligstemplet informasjon.

Pågripelsen har av flere medier blitt satt i sammenheng med arrestasjonen av Zjitnuk, som ble pågrepet noen dager før Berg ankom Moskva, anklaget for forræderi.

Frode Bergs russiske forsvarer Ilja Novikov har avvist at det er en sammenheng mellom sakene.

– I begynnelsen av denne historien hadde vi falsk informasjon om at en tidligere russisk politimann som heter Zjitnuk var Bergs medsammensvorne i Russland. Det eneste jeg kan si, er at dette er to ulike historier, sier han til VG.

Sent torsdag kveld bekrefter også den russiske domstolens pressetalsperson Yekaterina Krasnova til VG at Zjitnuks sak behandles som en frittstående sak, og ikke er koblet til behandlingen av saken til Frode Berg.

FSB nevner annen navngitt russer

Zjitnuk er etter torsdagens fengslingsmøte bestemt varetektsfengslet ytterligere tre måneder, til 28. juli. Fordi saken er hemmelighetsstemplet, kan ikke Krasnova gi flere detaljer.

VG har fått opplyst at en annen navngitt russer pekes ut som mannen som skal ha overlevert hemmeligstemplede opplysninger til Berg. Det hevdes å være opplysninger om den russiske Nordflåten, på bestilling fra norsk E-tjeneste, som Berg skal ha overlevert betaling for.

Ifølge Bergs advokater har Berg innrømmet at han har utført oppdrag for E-tjenesten som kurér, men han avviser de alvorlige spionanklagene.

– Alle muligheter åpne

– Hvis det hadde vært en sammenheng mellom sakene har ikke domstolen noen grunn til å benekte det, mener tidligere spionsjef Ola Kaldager.

Kaldager har vært svært kritisk til E-tjenesten i Berg-saken, og kalt det «amatørmessig» å bruke en tidliger e grenseinspektør som er profilert og sentral i kulturelt samarbeid ved grensen som kurér. Dette både fordi fallhøyden er stor, og fordi en slik person vil være for synlig for russisk etterretning.

Samtidig understreker han at alle muligheter for hva som kan ha skjedd er åpne. Han utelukker ikke at en russisk statsborger kan ha blitt avslørt, og at det har ledet FSB til Berg, eller at den navngitte russeren FSB mener Berg har utvekslet informasjon med har jobbet for FSB.

– Det er bare FSB som har den fulle oversikten. Men alt tyder på at Berg bare har vært kurér og at andre har skaffet informasjon - jeg kan aldri tenke meg at han er en spion som har gått løs på selve Nordflåten.

En ting er han imidlertid sikker på:

– FSB har nok etterforsket denne saken lenge, sier Kaldager til VG.

Den russiske advokaten Ivan Pavlov, som har 22 års erfaring som forsvarer av spionsiktede, mener det godt kan være flere fengslede i saken om Frode Berg:

– Det at offentligheten ikke har fått vite om noen er pågrepne, betyr slett ikke at det ikke har skjedd. I slike saker er det ofte at vi ikke hører om fengslede. Vi ser bare toppen av isberget. Kanskje sitter det involverte russere i varetekt sammen med Berg, sa forsvarsadvokaten tidligere til VG.

Denne artikkelen handler om Etterretning

FSB

Russland

Berg

Moskva

E-tjenesten