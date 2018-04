1 av 7 STERKE BILDER: Innbyggere i Kabul hadde samlet seg utenfor et senter for å registrere seg som velgere før valget i høst, da en selvmordsbomber angrep og drepte minst 31 mennesker søndag. Rahmat Gul / TT NYHETSBYRÅN

Selvmordsangrep mot velgere som skulle registrere seg - minst 31 drept

Publisert: 22.04.18 11:07 Oppdatert: 22.04.18 11:27

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-22T09:07:42Z

En selvmordsbomber angrep et senter der folk var samlet for å registrere seg som velgere i Kabul i Afghanistan søndag formiddag. Minst 31 personer skal være drept i angrepet. IS sier de står bak.

Selvmordsbomberen ankom stedet til fots og sprengte seg utenfor bygningen, som ligger i en sjiamuslimsk bydel i den vestlige delen av hovedstaden, opplyser innenriksdepartementets talsmann, Najib Danish.

IS hevder via sitt nyhetsbyrå, Amaq, at det er de som står bak angrepet.

Ifølge nyhetsbyrået AP har afghanske myndigheter bekreftet at minst 31 mennesker er drept, og at 54 er skadet.

Skulle registrere seg som velgere

Afghanske myndigheter åpnet denne måneden for å registrere velgere i forkant av valget som skal finne sted i oktober i år. Senteret i Kabul hadde blitt satt opp for å gi ut nasjonale ID-kort til velgerne.

Det var i forbindelse med at mennesker samlet seg for å registrere seg på dette senteret at selvmordsbomberen slo til.

De rammede menneskene skal ha stått utenfor og ventet på å få komme inn da angrepet skjedde. Fungerende politisjef i Kabul, Mohammad Daoud Amin, sier at gjerningsmannen utførte angrepet ved inngangen til senteret, skriver Al Jazeera .

Denne artikkelen handler om Afghanistan

Kabul