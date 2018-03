STUDENT: Carlos Esteban Arellano studerer på en høyskole i Maryland. Han skal bli sykepleier. Foto: Jostein Matre

Carlos (31) føler seg sviktet av Trump

Publisert: 03.03.18 08:52

WASHINGTON, D.C. (VG) Som 15-åring ble han tatt ulovlig med inn i USA av sine foreldre. Med en kongress som ikke klarer å bli enige om innvandringspolitikken, frykter Carlos Esteban Arellano for sin fremtid.

– Dessverre anerkjenner ikke republikanerne og presidenten oss «drømmere» som amerikanere. I stedet bruker de oss som et forhandlingskort i sin radikale antiinnvandringsagenda. Det skuffer meg. Jeg føler meg sviktet av de som skal beskytte det amerikanske folket, sier Arellano til VG.

Mandag neste uke er det et halvt år siden han demonstrerte utenfor Det hvite hus. Da hadde Donald Trump akkurat besluttet å avslutte det Barack Obama-innførte DACA-programmet , som gjør at de såkalte «drømmerne», de som var under 16 år da ble tatt med inn i USA som ulovlige innvandrere av sine foreldre, får blant annet arbeidstillatelse og mulighet til å ta høyere utdanning.

Presidenten insisterte likevel på at han ønsket at de nesten 800.000 menneskene dette gjelder, skal få bli i USA, men han ville ha DACA som en del av en ny innvandringslov, og ikke en presidentordre, slik Obama hadde gjort det. Trump ga Kongressen seks måneder på å komme frem til en enighet.

På mandag går den fristen ut. Så langt uten at politikerne i Washington, D.C. har kommet opp med en løsning.

Trump vil ha mur

VG møtte Arellano på skolen han studerer til å bli sykepleier ved, dagen etter demonstrasjonen. Da fortalte 31-åringen sin historie om hvordan han ble tatt med fra Mexico som 15-åring, og hvor vanskelig livet som udokumentert innvandrer har vært, men at Obamas DACA-program endret livet hans, og ga ham en mening.

I dag føler han seg likevel hundre prosent amerikansk. Mexico er blitt et fremmed land for ham. Drømmen hans er å kunne hjelpe andre amerikanere, som sykepleier på et akuttmottak.

Hans melding til politikerne som ikke klarer å bli enige, er krystallklar:

– Alle amerikanere er drømmere og alle «drømmere» er amerikanere. Vi, som amerikanere, lar ikke andre amerikanere i stikken. Vi glemmer ikke andre amerikanere.

Donald Trump har sagt at i bytte mot en avtale som vil sikre at «drømmerne» ikke risikerer å bli sendt ut av landet, ønsker han at Kongressen skal vedta midler til å bygge den mye omtalte muren mot Mexico, samt fjerne kjedeinnvandring (en slags utvidet form for familiegjenforening journ.anm.) og visumlotteriet, som gir enkelte personer oppholdstillatelse etter loddtrekning.

Redd

Presidenten mener det er Demokratene sin feil at ikke en slik avtale er på plass, og har gjentatte ganger den siste tiden hevdet at de egentlig ikke ønsker å hjelpe «drømmerne» siden de ikke har gått med på alle de andre kravene.

– Jeg legger skylden for det på rasisme, fremmedfrykt og en irrasjonell frykt fra Det hvite his og medlemmer av Det republikanske partiet. De fremstiller både dokumenterte og udokumenterte innvandrere som roten til det meste av økonomise og kriminelle problemer. Selv om fakta viser noe annet, sier Arellano.

Hans DACA-dokument går ut om et drøyt år. Dersom problemet ikke er løst innen da, risikerer han å bli kastet ut. Det samme vil gjelde for alle de andre etter hvert som dokumentene deres går ut på dato.

– Det er klart jeg er redd. Min største frykt er at jeg ikke vil kunne praktisere som sykepleier etter at dokumentet mitt utgår, og at jeg skal bli sendt til et land jeg ikke lenger kjenner.

Utsettes

Mandag kom en avgjørelse i høyesterett som gir sykepleierstudenten og de 800.000 andre etterlengtet pusterom. For noen få uker siden besluttet to føderale domstoler i New York og California at programmet ikke kunne avsluttes.

I praksis betydde det at DACA-programmet ble videreført utover 5. mars. Det var ikke Trump-administrasjonen spesielt fornøyd med, og ønsket å sende saken direkte til USAs høyesterett. Mandag sa altså de nei til å ta opp saken før den har vært innom en lavere rettsinstans mellom dem og de to føderale domstolene i New York og California.

Dermed kan de som er inne i DACA-programmet søke om å få fornyet avtalen. Derimot kan ingen nye komme inn i programmet før saken er endelig avgjort i rettssystemet, eller en ny lov er på plass.

Hvor lang tid det vil ta før saken eventuelt kommer opp i høyesterett er foreløpig uklart, men frem til det skjer har også politikerne fått et etterlengtet pusterom. Nå har de mer tid på å komme frem til en avtale.

Carlos Esteban Arrellano føler seg likevel ikke trygg på at de kommer til å lykkes med det.

– Jeg stoler ikke på noen. Jeg har min tiltro til Gud.