Dette må du vite om Russland-etterforskningen

Etter to år med konspirasjoner, løgner og svik, er spesialetterforsker Robert Muellers Russland-rapport omsider levert.

Amerikanske sikkerhetstjenester har allerede slått fast at Russland påvirket presidentvalget i USA i 2016 for å hjelpe Donald Trump med å vinne valget.

Spesialistetterforsker Robert Muellers utgangspunkt for den mye omtalte etterforskningen har vært å finne ut om Trumps valgkampanje deltok i et ulovlig samarbeid med russerne. Flere av presidentens nære medarbeidere er under etterforskning for deres kontakt med Russland.

Mueller-rapporten ble levert til den amerikanske justisministeren fredag, men innholdet i rapporten er så langt ikke kjent.

I løpet av to år som etterforskningsleder har Mueller tiltalt nesten 40 personer, deriblant tidligere rådgivere og støttespillere til presidenten. Ingen Trump-medarbeidere er så langt tiltalt for forbrytelser knyttet til å hjelpe Russland med å forstyrre valget, men fem har erklært seg skyldig i andre forbrytelser.

I tillegg har flere av presidentens menn løyet om sine forbindelser til Russland.

MANNEFALL: Øverst fra venstre Michael Cohen, Michael Flynn, Paul Manafort, George Papadopolous og Rick Gates har alle erklært seg skyldig, med unntak av Roger Stone (nederst til høyre). Foto: DON EMMERT / AFP

Hvem er sentrale i saken?

President Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen, valgkampsjef Paul Manafort, valgkampmedarbeidere Rick Gates og George Papadopoulos og tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har alle løyet om sin kontakt med russerne.

Under kan du lese om de viktigste personene i saken:

Hvorfor har de løyet?

Et sentralt spørsmål i saken er hvorfor flere av presidentens nærmeste har løyet. Washington Post ser tre mulige grunner:

At de ville beskytte en mørk hemmelighet om Trump-kampanjens bånd til Russland, som muligens inkluderer presidenten selv.

At de ikke ville undergrave Trumps valgseier ved å anerkjenne at Russland påvirket valget.

At hver og én har løyet av personlige årsaker.

Trump har flere ganger gått ut mot Robert Mueller og etterforskningen, og omtalt den som en «heksejakt». Han har også varslet at Det hvite hus vil lage en motrapport til Muellers rapport.

Hvordan etterforsker Mueller?

Hva Robert Mueller har funnet ut om Donald Trump, er spørsmålet det er knyttet mest spenning til. Presidenten har benektet all kjennskap til Russlands innblanding i valget og kontakten mellom russere og hans medarbeidere.

En lekket liste med spørsmål gir ifølge The New York Times klare indikasjoner på hvordan spesialetterforskeren gransker presidenten:

Hva visste Trump om den russiske innblandingen i valget?

I hvilken grad forsøkte presidenten å hindre eller forstyrre Russland-etterforskningen?

Disse to spørsmålene om sammensvergelser og hindring skal være kjernen i etterforskningen.

Mueller gransker sammensvergelser med Russland: Hackingen av Demokratenes e-poster i 2016 og hva Trump-medarbeidere som George Papadopolous og Roger Stone visste om dette.

Kontakt mellom Trump-medarbeidere og russere under valgkampanjen i 2016 og planene om et Trump Tower i Moskva.

Valgkampsjef Paul Manaforts bånd til personer med prorussiske interesser, som han angivelig delte data fra meningsmålinger med.

Russlands forsøk på å påvirke amerikansk politikk under og etter valget i forbindelse med USAs sanksjoner mot landet etter at de annekterte Krim-halvøya, og situasjonen i Ukraina.

Russisk propaganda på sosiale medier under valgkampen i 2016, som skulle svekke Clinton og hjelpe Trump.

Land i Midtøsten sin innsats for å påvirke amerikansk politikk og 2016-valget. Vis mer vg-expand-down

Mueller gransker forsøk på hindring av etterforskningen: Omstendighetene rundt Trumps sparking av sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Trumps samtaler med tidligere FBI-sjef James Comey, og den påfølgende sparkingen av han.

Trumps press på tidligere justisminister Jeff Sessions om å stoppe Russland-etterforskningen, og den påfølgende sparkingen av han.

Trumps behandling av og kontakt med andre i justisdepartementet og etterretningstjenestemenn i forbindelse med etterforskningen.

Hvorvidt Trump og hans medarbeidere kan ha antydet eller tilbudt benådninger til vitner i bytte mot at de ikke sier noe for å inkriminere han.

Falske vitnesbyrd fra Trump-medarbeidere i forbindelse med Russland-etterforskningen.

Hvorvidt Trump var involvert i å lage en falsk historie til offentligheten om Donald Trump juniors møte med den russiske advokaten. Vis mer vg-expand-down

Når er Muellers etterforskning ferdig?

Allerede de neste dagene kan avsløre hva Mueller kommer frem til i sin etterforskning, melder Politico. Samtidig er det bekreftet at etterforskningen har penger til å fortsette ut september 2019.

Det er lite sannsynlig at hele rapporten offentliggjøres. Det blir opp til justisminister William Barr, skriver New York Times. Han har tidligere uttalt at han ønsker å være så åpen som mulig om innholdet i rapporten overfor Kongressen og publikum.

Hva skjer med president Trump?

Dersom spesialetterforsker Robert Mueller kommer frem til at Donald Trump ikke har gjort noe galt, sender han en rapport om saken til justisdepartementet. Departementet må ikke sende rapporten til Kongressen, men vil mest sannsynlig presses til å gjøre det.

Dersom Mueller kommer frem til at Trump har brutt loven kan han ifølge The New York Times gjøre flere ting:

Han kan overlate saken til Kongressen, og Kongressen avgjør om det skal reises riksrett mot Trump.

Han kan nedsette en storjury og gjennomføre en kongresshøring, slik det ble gjort i Watergate-skandalen som førte til at Robert Nixon trakk seg som president i 1974.

Han kan direkte anklage Trump for lovbrudd(ene).

Selv om Mueller kommer frem til at Trump har gjort noe galt, kan han sende en rapport justisdepartementet. Da vil antagelig Kongressen be om å få saken fra justisdepartementet.

Dersom departementet ikke vil overlate rapporten til Kongressen, kan de kreve at Robert Mueller vitner i en kongresshøring eller få en rettslig stevning som tvinger departementet til å gi Kongressen rapporten.

Etter en gjennomgang av Muellers rapport kan Kongressen enten legge saken død, eller stille presidenten for riksrett. Dette har skjedd to ganger tidligere, senest med Bill Clinton i 1998, etter at han hadde løyet for å skjule et seksuelt forhold til praktikanten Monica Lewinsky. Clinton ble frikjent.

Uavhengig av utfallet i Muellers rapport, har det demokratiske flertallet i Representantenes hus startet sin egen etterforskning av Trump.

Justiskomiteen i Representantenes hus krever å få utlevert dokumenter fra totalt 81 personer knyttet til president Donald Trumps administrasjon, familie og forretninger. VG skrev i desember om de 17 etterforskningene mot Trump.

Mangler du oversikt over det viktigste i Muellers etterforskning? Se tidslinje i saken:

