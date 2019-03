KAOS: Forsker Jan Erik Mustad har fulgt britisk politikk og samfunnsliv tett i 30 år. Maken til kaos har det aldri vært. Foto: Harald Henden

– Kaos lammer Storbritannia

– Den naturlige orden i britisk politikk er opphørt. Brexit-kaoset lammer Storbritannia og det vanskelig å se veien ut. Dette hadde hverken London eller Brussel sett for seg da brexit startet.

Det sier førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitet i Agder som har fulgt britisk politikk tett gjennom 30 år som forsker. Etter de siste dagers politiske «slag» i Parlamentet, slår han fast at nå kan alt kan skje.

– Statsråder kan gå av, statsminister Theresa May kan gå av, det kan komme mistillitsforslag, en ny folkeavstemning er kommet nærmere. Det er utrolig vanskelig å forskuttere noe i dette kaoset, sier Mustad.

KJEMPER: Statsminister Theresa May har vært nesten stemmeløs de siste dagene. Hun har kjempet for Brexit-avtalen med nebb og klør, men tapte slagene både tirsdag og onsdag. Foto: HANDOUT / X80001

Han sier hele Brexit er blitt mye mer kaotisk enn noen hadde sett for seg.

– Mine britiske kilder sier at det ikke har vært verre kaos siden 2. verdenskrig. Brexit har en paralyserende effekt på vanlig hverdagspolitikk. Alt annet lammes, de kommer ikke videre med andre politiske spørsmål. Brexit henger som et teppe over alt, sier Mustad.



To avstemminger

Underhuset i Parlamentet, stemte onsdag over to forslag knyttet til om Storbritannia kan gjennomføre Brexit uten en avtale med EU .

– Labour (Arbeiderpartiet) la et forslag på bordet der de forsøkte å hindre at britene skulle forlate EU uten avtale. De konservative og regjeringen hadde sitt motforslag om at de kunne gå ut 29. mars uten avtale. Konklusjonen i en ikke juridisk bindende avstemning, ble at Storbritannia ikke går ut uten avtale med EU, sier Mustad.

At vedtaket ikke er juridisk bindene, betyr at regjeringen ikke trenger å ta hensyn til det.

– Det er likevel et alvorlig tilbakeslag for regjeringen og for Theresa May, sier Mustad.

Han tror ikke statsminister May hadde sett for seg at det skulle bli så vanskelig å forhandle fram en godtagbar avtale med EU.

– Hun har ikke klart å få til en avtale med EU etter to år med forhandlinger. To ganger er avtaler nedstemt. Folkeavstemningen om Brexit var i 2016 og vi er ikke kommet lenger enn dette, sier Mustad.

Han mener mange faktorer har ført til brexit-kaos:

– De hadde ingen plan for hvordan brexit skulle gjennomføres. Ingen trodde at avstemningen ville ende med ja til å gå ut av EU. Så gjennomførte Theresa May et Parlamentsvalg i 2017 der hun tapte flertallet og måtte søke støtte hos det nordirske unionistpartiet. Så har du grensespørsmålet mot Irland. Det har ballet på seg og blitt veldig vanskelig.

– Må ha inn nye momenter

– Hva må til for å få orden i kaoset?

– Theresa May må akseptere nye momenter fra EU. Avtalen som gjelder grensen mellom Irland og Nord-Irland er en nøkkel. Her må det skje endringer av substansiell karakter. De endringene May la på bordet for to dager siden, var egentlig ikke endringer i denne avtalen, sier Mustad.

STRAMME TØYLER: Speaker i Underhuset, John Bercow. Foto: REUTERS

Hvis Underhuset hadde sagt ja til avtalen la fram tirsdag, ville man gått over i en overgangsavtale i 2020. Da ville man forhandlet en handelsavtale. Uten enighet her, ville en backstop tre inn. Det er en reserveløsning som sparkes inn hvis ikke EU og UK blir enige om betingelser for handel.

– Speaker i Underhuset sa i debatten onsdag at han ikke vil tillate en ny avstemning uten at det bringes inn vesentlige nye momenter i en ny avtale med EU. Hva betyr det for May?

– Det er speaker i sin fulle rett til å kreve. Parlamentet har sagt nei til en avtale to ganger. Da må May bringe inn noe nytt for å få en ny avstemning.

Allerede i morgen, torsdag, skal Underhuset gjennom en ny Brexit-runde. Det skal stemmes over et forslag om å be om utsettelse av brexit som etter planen skal tre i kraft 29. mars.

– Blir det nei, må de de forhandle fram til 29. mars og se hva det fører til. Blir det ja til å be om utsettelse, er det opp til EU om de godtar det, sier Jan Erik Mustad.