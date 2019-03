SLANGEN: Carmine Persico startet sin kriminelle karriere som tenåring, og kom helt til topps i en av New Yorks mafiafamilier. Foto: Yvonne Hemsey / Hulton Archive

Mafiaboss døde i fengsel

Carmine Persico var involvert i utpressing, gambling, narkotikasmugling og drap. Torsdag døde han, 85 år gammel.

I mafiakretser hadde Carmine Persico kallenavnet «Slangen». Ikke fordi han var slik en slu forbryter (noe han var), men fordi han gikk bak ryggen på sine egne mafiakolleger. Få turte derimot å kalle han «Slangen» ansikt til ansikt. Han foretrakk det mer uskyldig navnet «Junior».

Uskyldig var Persico derimot ikke. Som tenåring droppet han ut av skolen, og ble leder av en lokal gategjeng. Da han var 17, ble han arrestert for drap for første gang. Saken ble henlagt, og Persico kunne fortsette sin karriere innen organisert kriminalitet.

«Han var den mest fascinerende typen jeg møtte i den organiserte kriminaliteten. Han hadde et rykte som intelligent og hardbarka, noe som ga ham legendestatus da han var 17 år gammel. Som mafiaboss ble han en folkehelt i enkelte deler av Brooklyn », sier Edward A. McDonald, som hadde ansvaret for justisdepartementets mafiaetterforskning på 1970 og 80-tallet, til The New York Times.

Drapsforsøk

Persico steg raskt i gradene. Allerede som 21-åring ble han formelt tatt opp i mafiaen. Han ble en del av Colombo -familien, en av de fem italienske «familiene» som kontrollerte mye av den organiserte kriminaliteten i New York. Familien tjente millioner på utpressing, gambling, narkotikasmugling og leiemord.

Mafialivet var brutalt, og familien lå nærmest i krig med hverandre. I 1961 lurte Persico en rival i en felle i en bar i Brooklyn. Rivalen var i ferd med å bli kvalt med et tau, da en politimann tilfeldigvis kom innom baren. Saken ble henlagt fordi ingen ville vitne. Til sammen skal Persico ha vært involvert i over 20 drap.

Ikke overraskende ble Persico selv også utsatt for drapsforsøk. I mai 1963 kjørte en varebil opp ved siden av bilen hans i Brooklyn. To menn skjøt ham i ansiktet, hånden og skulderen. Persico kom fra drapsforsøket relativt uskadet. Myten skal ha det til at han spyttet ut kulen som hadde truffet ham i ansiktet.

I 1971 ble mafiabossen Joseph Colombo skutt og hardt skadet i et oppgjør med en annen familie. Persico manøvrerte seg raskt inn i gamlesjefens stilling.

Tatt av Giuliani

«Junior» tilbrakte flere perioder i fengsel, men fortsatte å lede «familien» fra cellen. Det skulle ikke vare. I 1984 ble han og flere andre ledere i Colombo-familien siktet for utpressing. Persico gikk i skjul, og havnet på listen over de ti mest ettersøkte forbryterne i USA .

I 1985 ble Persico arrestert, og i 1986 startet rettssaken mot ham. Aktoratet ble ledet av Rudy Giuliani, som senere ble borgermester i New York, og som nå er advokaten til president Donald Trump.

Rettssaken ble et vendepunkt i kampen mot organisert kriminalitet i New York. Sammen med sjefene i Genovese- og Lucchese-familiene ble Persico dømt for å være med i rådet som meglet mellom de fem familiene: Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese og Lucchese.

Persico, som ikke hadde fullført videregående skole, forsvarte seg selv under rettssaken. Han imponerte i rettssalen, men ble likevel funnet skyldig. Han ble dømt til 139 år i fengsel.

7. mars døde Persico i Nord-Carolina av komplikasjoner knyttet til diabetes. Kona hans, to barn og 15 barnebarn er blant de etterlatte.