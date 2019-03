DEN FØRSTE: Timothy Ray Brown fikk behandling for kreft og har vært hiv-fri i 12 år. Han var til stede på den medisinske konferansen i Seattle mandag. Foto: Manuel Valdes / TT NYHETSBYRÅN

Forskere tror de har funnet hiv-kur

Forskere mener de nå har lyktes i å kurere hiv for andre gang i historien. Det er i så fall en milepæl i kampen mot aids.

Publisert: 05.03.19 02:32 Oppdatert: 05.03.19 02:46







Ifølge New York Times forteller forskere tirsdag at de mener å ha kurert en ny hiv-pasient. Vedkommende har vært hiv-fri i 18 måneder uten virushemmende medisiner.

Hiv og aids Hiv-virus hører til gruppen retrovirus. Når kronisk hiv-infeksjon gir et så svekket immunforsvar at pasienten får visse alvorlige infeksjoner og/eller spesielle kreftsykdommer, defineres det som aids. Disse komplikasjonene er oftest alvorlige med høy dødelighet, dels fordi diagnosen kan være vanskelig, dels fordi behandlingen ikke alltid er effektiv. Ubehandlet vil flertallet av hiv-smittede utvikle aids, men dette kan ta mange år. Smitterisikoen ved vellykket hiv-behandling regnes som svært liten. Kilde: Store norske leksikon Vis mer vg-expand-down

Den første permanente tilbakegang, eller remisjon, av hiv hos en pasient fant sted for 12 år siden, og siden da har forskerne forsøkt å gjenskape prosedyren. Nå mener de at de kan ha funnet nøkkelen.

Rapporten publiseres tirsdag i magasinet Nature og deler av den presenteres på en medisinsk konferanse i Seattle.

Offisielt kaller forskerne tilstanden en «langvarig remisjon», men i intervjuer har flere omtalt det som en kur, med forbehold om at det er vanskelig å beskrive noe det kun er to kjente tilfeller av.

– Det vil inspirere folk at en kur ikke er en drøm. Det er oppnåelig, sier virolog Annemarie Wensing ved Universitetssykehuset i Utrecht i Nederland som forsker på stamcelletransplantasjon som hiv-behandling.

Begge de kjente tilfellene kom etter beinmargtransplatasjon til pasienter med hiv. Men overføringen av beinmarg var ment for å behandle kreft hos pasientene, ikke hiv-viruset.

Den nye pasienten har valgt å være anonym, og blir bare omtalt som «London-pasienten».

«Jeg føler ansvar for å hjelpe legene å forstå hvordan dette skjedde, så de kan utvikle metoden», skriver pasienten i en e-post til avisen.

New York Times skriver at det likevel ikke er sannsynlig at beinmargtransplantasjon blir noen vanlig behandlingsmetode i nær framtid, siden det innebærer høy risiko og har tøffe bieffekter som kan vare i årevis. Det finnes også medisiner på markedet som kan holde hiv i sjakk.

VANSKELIG: Timothy Ray Brown var nær ved å dø av sin beinmargtransplantasjon for 12 år siden. Foto: Manuel Valdes / TT NYHETSBYRÅN

Det første kjente tilfellet var kjent som «Berlin-pasienten», senere identifisert som Timothy Ray Brown (52), som nå bor i California. I forsøkene siden har viruset kommet tilbake, ofte rundt ni måneder etter at pasientene stoppet med å ta medisiner. Flere av pasientene døde også av kreft. Alle de mislykkede forsøkene gjorde at forskerne fryktet at Brown bare var et enkelttilfelle.

«London-pasienten» sluttet med hiv-medisiner i september 2017, og er nå den andre i verden som har holdt seg virusfri i over ett år etterpå.

– Jeg tror dette forandrer spillereglene noe, sier virologen Ravindra Gupta ved University College London.

For tiden er 38 pasienter med i forsøkene med beinmargstransplantasjon. «London-pasienten» er nummer 36.