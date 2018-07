MANGE SKADET: Så mange som tolv personer er såret etter et knivangrep i denne rutebussen i Lübeck. Foto: - / TT NYHETSBYRÅN

Flere mennesker knivstukket på buss i Lübeck

Jørn Pettersen

NTB

Publisert: 20.07.18 15:35 Oppdatert: 20.07.18 16:27

UTENRIKS

Flere mennesker er såret etter å ha blitt knivstukket på en fullsatt buss i den tyske byen Lübeck, melder en lokalavis.

I følge TT skal personer ombord i bussen ha fortalt at gjerningsmannen plutselig tok en kniv ut fra vesken sin og gikk til angrep på sine medpassasjerer. Bussjåføren skal ha stanset bussen omgående og åpnet dørene slik at passasjerene kunne flykte ut.

Men skal da selv ha blitt angrepet. Gjerningsmannen skal også ha etterlatt en brennende ryggsekk i bussen, men den ble raskt tatt hånd om, melder Bild

Politiet har sperret av området der angrepet skjedde. Et stort antall politifolk rykket ut til bydelen Kücknitz i den nordtyske byen der angrepet skjedde og sperret av området. Ifølge en talsmann for politiet undersøker politiet omstendighetene rundt angrepet. Motivet for ugjerningen er uklart. Verken opplysningene om antall sårede eller om den mistenke mannen er bekreftet av politiet.

Ifølge Lübecker Nachrichten knivstakk en mann flere personer. To personer skal være alvorlig skadd, mens tolv andre skal ha fått lettere skader. Gjerningspersonen skal være pågrepet av politiet. I følge freie-presse skal vedkommende være iransk. En talsmann for politiet opplyser til NDR at det ikke er noen dødsofre.