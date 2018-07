Redningsarbeidere fra spanske Proactiva Open Arms henter opp en død kvinne og et lite barn fra restene av en migrantbåt utenfor Libya tirsdag denne uken. Libyas kystvakt anklages for å ha etterlatt tre mennesker i Middelhavet, hvorav to døde, etter å ha stanset en båt med 160 migranter og flyktninger. Libyas statsminister avviser anklagene. Foto: Proactiva Open Arms via AP / NTB scanpix

Libya sier nei til EUs plan om asylsentre

NTB

Publisert: 20.07.18 15:17

Libyas statsminister sier han ikke vil la EU etablere asylmottak på libysk jord. Avslaget er nok et tilbakeslag for EUs forsøk på å stanse båtflyktningene.

– Vi er sterkt imot at Europa offisielt plasserer ulovlige migranter som man ikke lenger ønsker i EU, i vårt land, sier statsminister Fayez al-Sarraj til den tyske avisen Bild.

– Vi kan heller ikke godta noen avtaler om EU-penger for å ta inn flere ulovlige migranter, sier han videre.

Sarraj mener at EU i stedet må få migrantenes hjemland til å hindre at de reiser av gårde.

Under EU-toppmøtet i juni ble lederne enige om å etablere det som ble omtalt som «ankomstplattformer» for asylsøkere utenfor EU. Meningen er at slike sentre skal drives i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon.

Bare avslag

Men så langt har ingen land sagt seg villige til å huse slike asylmottak, der mennesker skal oppholde seg mens det blir klargjort om de har rett til å søke asyl i EU eller om de skal returneres til hjemlandet.

Marokko har så langt sagt tvert nei, i likhet med Tunisia.

Albania har også avvist å etablere sentre som statsminister Edi Rama mener innebærer å «dumpe desperate mennesker slik man gjør med giftig avfall som ingen ønsker».

– Redder hundrevis

Sarraj insisterer også på at den libyske kystvakten redder hundrevis av mennesker utenfor kysten av Libya hver dag, samtidig som han ber om mere penger og teknisk hjelp til å fortsette innsatsen.

Han avviser anklagene om at kystvakten denne uken lot to kvinner og en liten gutt drive videre i Middelhavet etter å ha stanset en gummibåt med 160 migranter og flyktninger. Kun en av dem overlevde.

EU har inngått en omstridt avtale med Libya om at migranter og flyktninger som forsøker å ta seg til Europa i båter, skal stanses i libysk farvann og bringes tilbake til Libya.

FN har kalt politikken for «umenneskelig» og pekt på at menneskene som blir stanset, blir sendt tilbake til leire der de holdes fanget under forferdelige forhold.