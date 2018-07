FORTVILER: Marco Hassoldt driver «Wildlife camping» med kona i Ljusdal kommune, torsdag kveld møtte han et skremmende syn da han kjøre i bilen sin. Foto: Privat

Camping-eier hardt rammet av skogbrann i Sverige: – Livsverket mitt er borte

Publisert: 21.07.18 20:24 Oppdatert: 21.07.18 21:12

– Vi er utslitte, sier Marco Hassoldt (53). Han og kona har kjempet hver dag i en uke mot den største brannen i moderne svensk historie.

– Vi har jobbet hver eneste dag med å slukke brannen og den slutter aldri.

Marco Hassoldt forteller at han har sovet maks 20 timer den siste uken.

Han driver campingplassen Wildlife Sweden camping, i Ängra utenfor Ljusdal, øst i midtre Sverige , med kona Aafke Hassoldt, som de nå har stengt.

Største brannen i Sverige

Skogbrannen i Ljusdal kommune er den største i moderne svensk historie, ifølge svenske medier.

Brannen omfatter nå mellom 13.000 og 13.500 hektar, opplyser operativ sjef i redningstjenesten Hans Nornholm. Lørdag brenner det på Nötberget, Ängra og Enskogen i området.

Levebrødet er borte

«Jeg er utslitt ... drømmen min er over!», skrev Hassoldt på Facebook torsdag.

Mandag denne uken måtte han og kona evakuere fra hjemmet deres, som også er inne på campingplass-området.

Da VG snakker med han lørdag er de tilbake hjemme.

Han forteller at skogen rundt campingplassen har brent ned men de klarte å redde selve campingen med bygninger og eiendeler.

Brannen var bare 30 meter unna, ifølge ham.

– Det er ikke bare dyrene som dør fordi de har ikke klart å komme seg ut av skogen. Det er også en tragedie for bedriften min, fordi vi kan ikke fortsette å drive den uten skogen. Det er levebrødet og livet vårt. Vi har drevet stedet i ti år, og nå forsvinner det med brannen, sier Hassoldt til VG.

Han forteller at han sammen med fem andre har kjempet mot brannen hver dag den siste uken.

Til VG forteller han at de har sin egen «brannbil» som de slukker brannen med. Blir det for heftig, så ringer de brannvesenet for hjelp, sier han.

Påsatt brann

Lørdag kveld er det 68 skogbranner i full fyr i Sverige, skriver Aftonbladet.

På bildet under ser du svenske SOS Alarms oversikt over brannene i Sverige.

Samtidig etterforskes 15 branner i Västmanland-byen Arboga. Ifølge SVT mistenkes det at brannene kan ha blitt påsatt.

Flere av brannene startet alle mindre enn én kilometer fra hverandre. SVT skriver at politiet har gjort funn som tyder på at noen av brannene er stiftet av en eller flere gjerningspersoner.

Polakker til unnsetning

139 polske brannfolk og 44 kjøretøy er ankommet Sverige. De skal settes inn mot de voldsomme skogbrannene i Jämtland, skriver NTB.

De polske mannskapene kjører lørdag i kolonne gjennom Sverige, melder SVT Skåne .

De ble satt i land i havnen i Trelleborg lørdag.

Mannskaper fra Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia, Litauen og Norge er satt inn for å bekjempe skogbrannene i Sverige. Den svenske beredskapsetaten MSB takket lørdag ja til et tilbud om hjelp fra 46 tyske brannmannskaper, som tar med seg utrustning fra hjemlandet.

Fire «uslukkelige» branner

Marcus Årskog, talsmann for beredskapsmyndighetenes spesialavdeling for skogbranner, sa fredag at brannvesenet har gitt opp å slukke fire av brannene.

Nødetatene prøver heller å hindre at de når byer og andre bebodde områder.

De fire alvorligste brannene er å finne i Jämtland, Gävleborg, Dalarna og Örnsköldsvik som alle har store skogområder. Totalt er mellom 300 og 500 personer evakuert fra sine hjem.