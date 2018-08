BRANNKAOS: Mørkkledde personer tente på rundt 80 biler i Vest-Sverige mandag kveld i et mistenkt koordinert angrep. Foto: VG SCANPIX

Bilbrannene i Sverige: Denne feilen kan avsløre gjerningspersonene

UTENRIKS 2018-08-15

Personene som står bak bilbrannene i Sverige kan avsløres av blodspor.

Publisert: 15.08.18

– Det skjedde en glipp på parkeringsplassen, sier etterforskningsleder Mats Ihlbom til Expressen .

Glippen etterforskningslederen referer til er blodspor som ble funnet i området etter bilbrannene i Frölunda i Göteborg mandag kveld . Disse sporene kommer til å spille en betydelig rolle i jakten på personene som satte fyr på kjøretøyene.

– Det er sikret flere blodspor fra personer som vi mistenker for å ha vært med på ugjerningene, sier Ihlbom til den svenske avisen.

Etterforskningslederen har en teori om at gjerningspersonene kan ha skåret seg da de slo inn bakrutene på bilene som de deretter satte fyr på.

De første meldingene om bilbrannene i Göteborg-området kom mandag kveld.

Utover kvelden ble det rapportert om mer enn 80 biler som sto i full fyr, i tillegg til mellom 30 og 40 biler som ble påført skade.

Bilbrannene skjedde på ulike steder i Vest- Sverige , blant annet Västra Frölunda i Göteborg.

Etter brannene på Frölunda torg er tre personer pågrepet. Politiet tror ytterligere 8–12 personer var innblandet, og undersøker muligheten for at det hele var organisert gjennom sosiale medier, ifølge Aftonbladet .

Tre av de mistenkte er tidligere dømt

De tre mistenkte som er pågrepet i forbindelse med bilbrannene i Frölunda, er tidligere drømt for straffebrudd. Det skal dreie seg om narkotikakriminalitet, grove brudd på våpenloven, mishandling og ran, ifølge Göteborgs-Posten .

De mistenkte er unge menn i alderen 18 til 20 år.

Én av de brannmistenkte ble onsdag pågrepet av tyrkisk grensepoliti. Politiet sier til Aftonbladet at 18-åringen kommer tilbake til Sverige i løpet av onsdag.

Han er ifølge Göteborgs-Posten en kjenning av politiet, med en trøblete historie helt tilbake til 13-årsalderen.

I fjor sommer ble mannen dømt for en rekke lovbrudd. Han skal blant annet ha knivstukket en jevnaldrende jente, noe han kunne ha havnet i fengsel for, om det ikke hadde vært for at han var mindreårig.

19-åringen som er mistenkt for bilbrannene er også en kjenning av politiet. I mai i fjor ble han dømt for å ha hatt en skarpladd pistol i bilen sin. Kort tid etter at han ble dømt, ble han igjen pågrepet for innbrudd i en matbutikk.

Den 20 år gamle mannen som er pågrepet etter bilbrannene, er den av de tre som har den korteste historikken med politiet og rettssystemet. For en knapp måned siden ble han dømt i en narkotikasak.

Forsvarerne til 19- og 20-åringen uttaler begge til svenske GP at klientene nekter straffskyld for bilbrannene.