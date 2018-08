DROPPET TUR: Familien Lindhøy/Hafredal skulle egentlig sykle på langtur i dag, men på grunn av bråk om natten fra russeungdommer på hotellet på Kos, orket de ikke annet enn en kort sykkeltur til stranden. Foto: Odin Jæger

Barnefamilie på Kos: Flaut å være norsk her

KOS (VG) Familien til Kristine Lindhøy (39) er på ferie på Kos. De reagerer på det de mener er dårlig oppførsel fra flere norske ungdommer.

Kristine Lindhøy (39) og familien er på ferie på Kos i Hellas . Sammen hadde de søndag tenkt å sykle ut til Tigaki, et område en times sykkeltur unna.Det orket de ikke - etter flere netter med musikk, bråk og banking i veggene på hotellet, måtte de bruke dagen på å hvile ut i stedet.

– Det var roping og skriking og banking i veggene i hele natt fra ungdommer på russetur. Det er stort sett de samme ungdommene som bråker, men de kommer tilbake til hotellet i ulike grupperinger gjennom natten, slik at vi ikke får sove, sier Lindhøy.

– Som lungesyk er det ganske utmattende.

Hun forteller at hun kun har sovet ordentlig i to av de ni døgnene familien har vært på øya.

– Mange eldre på hotellet tør ikke si fra til ungdommene når de bråker, fordi noen av dem oppfører seg så ufyselig når man sier fra, sier mormor Bente Hafredal (67).

Hun og mannen Dag Rune Hafredal (68) forteller at de hadde gledet seg til en ferietur med datteren, svigersønnen Tommy Lindhøy (44) og barnebarna på 13 og 15 år.

– Været her er fint, og grekerne er hyggelige folk - det er ikke de som er problemet. Det er disse russebussturene som har tatt fullstendig av, sier morfar Dag Rune, og legger til:

– Det er faktisk flaut å si at man er norsk her.

Mer bråk enn tidligere

Bartender Alex Dahlgren ved baren West i bargaten mener det har vært mer bråk med ungdommene i år enn tidligere.

– Jeg har jobbet her i fire sesonger nå, men denne uken har vært den verste jeg har opplevd, sier han.

Bartenderkollega Rebecca West har bare jobbet én sesong i bargaten, men forteller at hun opplever at de fleste ungdommene som viser aggressivitet er norske.

– Noen av dem er virkelig aggressive. Vennene deres prøver å holde dem tilbake. Men jeg oppfatter det ikke som noe stort problem, sier hun.

Hotellgjester forbannet

Kristine Lindhøy understreker at det ikke er alle ungdommene som oppfører seg dårlig.

– Mange er veldig hyggelige. Jeg vil ikke skjære alle over en kam. Men noen ødelegger for resten - det er en del av dem som mangler respekt for stedet de kommer til, de er kanskje på sin første utenlandstur og skjønner ikke at de må tilpasse seg.

Det sier morfar Dag Rune seg enig i.

– Du ser jo det - de vil komme hit ned og slåss, og tenker at det er mindre represalier her på Kos, men det er veldig naivt å tenke. De er ikke i Norge, de må forholde seg til de reglene som gjelder dit de kommer!

Familien synes det er greit at ungdommene har det moro på ferie, men opplever at enkelte av ungdommenes oppførsel plager både lokalbefolkningen og andre turister.

– Vi har snakket med både restaurantsjefer og eiere av strandbarer som forteller om ubehagelige opplevelser med russeungdommer. Barnefamilier ønsker ikke å oppholde seg i nærheten av festingen, sier mormor Bente.

Kritiserer reisebyrået

Familien forteller at de reagerer på det de mener er dårlig dømmekraft og manglende informasjon fra reisebyrået Apollo .

– Apollo går ut med at Lambi skal være et stille og rolig sted. Vi reagerer på at de kan plassere femti ungdommer på et rolig familiehotell, uten engang å informere om det. De ansatte på hotellet er veldig hyggelige, men det er lite de får gjort med det når bestillingen går gjennom reiseselskapet, sier Kristine Lindhøy.

Hun mener Apollo bør ta en ekstra sjekk når det kommer inn store bestillinger med ungdommer, slik at de kan plassere ungdommene på hoteller som ikke er for barnefamilier.

– Det er så ille at vi gruer oss til å dra tilbake til hotellet. Nesten samtlige av gjestene vi har snakket med på hotellet har klaget til reiseselskapet. Vi har forsøkt å få hjelp av Apollo til å bytte hotell eller reise hjem, men siden vi reiser på pakkereise, ser det ut som vi må bli her til ferien er over, sier hun.

Apollo: Kjenner til ungdommene

Markeds- og kommunikasjonssjef i Apollo, Tonje Løkaas Fossum, bekrefter at Lambi, der hotellet til Lindhøy og familien ligger, vanligvis er et stille og rolig sted.

– Totalt på det hotellet har vi nå 179 gjester, og av dem er det dessverre en gjeng på 27 som ikke oppfører seg som man skal oppføre seg, hverken på et hotell eller hjemme, uansett alder, skriver hun i en mail til VG.

Løkaas Fossum skriver videre at ungdommene hittil har fått en muntlig og en skriftlig advarsler.

– Dersom de ikke følger dette, vil konsekvensen være at de blir kastet ut av hotellet og selv må finne seg et annet bosted og dekke den ekstra kostnaden selv. Det er ikke greit at 27 stykker ødelegger for resten av hotellet. Dette følges nå tett opp av både vårt personale på plass og av hotell-ledelsen, og vi håper at tiltakene som allerede er på plass er med på å sikre en fin ferie for alle våre gjester på reisemålet.