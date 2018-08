E-SPORT-SPILLER: David Katz, som gikk under spillnavnet «Bread», under en turnering fra 2017. Foto: Skjermdump/YouTube/Compton 187

Sheriffen om den antatte Florida-skytteren: – Åpenbart målrettet mot andre spillere

Den antatte gjerningsmannen som drepte to og skadet ti andre søndag, skal ha skutt målrettet etter andre spillere som konkurrerte i «Madden NFL 19»-turneringen.

David Katz (24) deltok i en turnering i videospillet «Madden NFL 19» søndag, som fant sted på en restaurant i Jacksonville i Florida .

Totalt skal 130 personer ha deltatt i turneringen. Etter at den mistenkte tapte turneringen, skal han ha åpnet han ild mot deltagerne som fortsatt spilte på restauranten. Han tok deretter sitt eget liv.

– Målrettet

I en pressekonferanse mandag sier sheriff Mike Williams at overvåkningskameraer viser at det bare var én skytter. Motivet er fortsatt ukjent.

– Den mistenkte gikk åpenbart målrettet mot andre spillere som var i bakrommet i pizzarestauranten. Den mistenkte gikk forbi personer som var i andre deler av virksomheten, og fokuserte på spillerne, sier han ifølge AP .

Nyhetsbyrået skriver at de to drepte er 22 år gamle Elijah Clayton fra California, som spilte videospill for å tjene penger for å kunne gå på høyskole, og 28 år gamle Taylor Robertson fra West Virginia, som brukte penger tjent på videospill til å forsørge familien.

I en direktesendt video fra spillturneringen kan man høre en rekke skudd bli avfyrt. Vi advarer om sterke inntrykk:

Tidligere innlagt

AP skriver at de har fått innsyn i rettsdokumenter som viser at Katz tidligere har vært innlagt på grunn av psykiske problemer, og at han hadde fått utskrevet antipsykotiske og -depressive medisiner.

Blant dokumentene er foreldrenes skilsmissepapirer fra 2007, hvor det står at det var sterk uenighet om hvordan de to partene skulle ta vare på sønnen. Faren hevder også at moren led av psykisk sykdom, skriver Independent .

Mirror skriver at politiet har blitt tilkalt hjemmet til Katz 26 ganger i en periode på 16 år, to ganger på grunn av krangel med moren. Han skal selv ha kontaktet politiet dagen før han ble 14 år, og klaget på at moren tok fra ham videospill som straff. Ifølge avisen skal han ha bodd hos faren på tidspunktet for skytingen.

Kjøpte våpen lovlig

Katz skal ifølge AP ha båret to håndvåpen under turneringen, hvorav den ene var utstyrt med lasersikte. Kun ett av våpnene ble avfyrt, ifølge sheriff Williams.

Begge våpnene skal ifølge etterforskere være kjøpt lovlig den siste måneden. Williams uttalte mandag at det foreløpig ikke er noe som tyder på at den angivelige gjerningsmannen hadde planlagt skytingen før søndag.

Etter skytingen har spillselskapet bak «Madden NFL 19», Electronic Arts, valgt å avlyse de tre påfølgende rundene i turneringen, skriver Mirror.

Masseskytingen under spillturneringen skjedde bare to døgn etter at tre tenåringer ble skutt og en drept rett etter en high school-fotballkamp nord i Jacksonville fredag kveld lokal tid.