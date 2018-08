VOLDTEKTSANKLAGER: Den franske skuespilleren Gérard Depardieu anklages for voldtekt av en ung kvinne. Bildet er tatt under filmfestivalen i Cannes i 2015. Foto: AFP

Gérard Depardieu beskyldes for voldtekt

Den franske skuespilleren Gérard Depardieu (69) beskyldes ifølge flere medier for voldtekt og seksuelle overgrep. Selv nekter han for anklagene.

Publisert: 30.08.18 18:51 Oppdatert: 30.08.18 19:15

Kvinnen som anklager ham er ifølge BFMTV 22 år gammel forfatter og skuespiller. Hun skal ha jobbet med Depardieu og studert ved en skole hvor han underviser.

Ifølge BBC skal den angivelige voldtekten ha skjedd i en av skuespillerens hjem i Paris. Den unge kvinnen anmeldte Depardieu til politiet i Lambesc, sør i Frankrike .

Fransk politi åpner nå en etterforskning av anklagene, ifølge The Guardian . Nyhetsbyrået AFP skriver at skuespilleren benekter noen form for angrep eller voldtekt.

Depardieus advokat, Hervé Temime, sier han er overbevist over at skuespilleren vil bli renvasket.

– Jeg hadde et langt møte med Gérard Depardieu og jeg er helt overbevist over at hans uskyld vil bli bevist, sa han ifølge BBC.

Depardieu er en av Frankrikes mest anerkjente skuespillere, kjent for filmer som «Life of Pi», «Cyrano de Bergerac» og «Jean de Florette». Han har hatt roller i omtrent 180 filmer siden begynnelsen av skuespillerkarrieren i 1967.

I en selvbiografi fra 2014 avslørte Depardieu at han har jobbet som prostituert. Han er kjent for sitt turbulente privatliv og har de seneste årene fått mye oppmerksomhet for alkoholbruket sitt.