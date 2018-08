TRENGTE PENGER: Tatoverte navn og adresse i pannen. Foto: MANUEL LORENZO / EFE

Fikk tatovering i pannen: Anmelder utdrikningslag

Publisert: 09.08.18 03:56

UTENRIKS 2018-08-09T01:56:56Z

Polske Tomek hevder han fikk 100 euro mot å tatovere brugdommens navn i ansiktet.

Hendelsen skjedde i charterbyen Benidorm i Spania i mai. Når har den 34 år gamle uteliggeren anmeldt hendelsen, melder lokalavisen Diario Informacion.

Trengte penger - tok pannetatovering

Bilder av Tomek med tatovert panne begynte å sirkulere i sosiale medier tidligere i sommer. Flere medier, både spanske og britiske, meldte etter hvert at det dreide seg om en polsk uteligger som hadde blitt overtalt av et britisk utdrikningslag til å tattovere «Jamie Blake, North Shields, N28» i pannen.

Angivelig navnet og adressen til den vordende brugdommen.

Til gjengjelde skulle han få 100 euro, nesten 1000 norske kroner.

Selv forteller den polske mannen, som har innrømmet at han har problemer med alkohol, at han var svært beruset den skjebnesvangre kvelden. Han skal ha møtt en brite som tilbød ham penger mot å ta tatoveringen. Et tilbud han aksepterte.

Brugdommen selv avviser at han har hatt noe som helst med saken å gjøre , men bekrefter at han var i Benidorm med et tredvetalls andre for å feire utdrikningslaget sitt.

Britiske Karen Maling Cowles, som leder et lokalt handelskammer i Benidorm, er en av flere som reagerte med avsky da hun så bildene av Tomek.

Hun har i løpet av sommeren startet en innsamlingsaksjon for å hjelpe polakken med blant annet fjerning av tatoveringen, og bisto ham da han leverte inn anmeldelsen for noen dager siden.

Og bryllupet? Det ble ifølge brudgommen avlyst - før utdrikningslaget ...