TRYGG: Ekspertene VG har snakket med tror ikke Trump bør bekymre seg for å bli stilt for riksrett. Foto: Alex Brandon / TT NYHETSBYRÅN

Trump i ordkrig med egen justisminister: – De som ikke er lojale, forsvinner

UTENRIKS 2018-08-24T10:58:37Z

Ordkrigen mellom Donald Trump og justisminister Jeff Sessions vil neppe koste Trump jobben. Sessions sitter imidlertid ikke like trygt, mener eksperter.

Publisert: 24.08.18 12:58 Oppdatert: 24.08.18 14:10

Tidligere denne uken ble det kjent at Donald Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, erkjente flere lovbrudd , blant annet i forbindelse med utbetaling av hysj-penger på vegne av Trump.

Deretter har flere medier meldt at direktøren i selskapet som eier avisen National Enquirer, David Pecker, kjent som mangeårig venn av Donald Trump, har fått immunitet for å vitne om Trump.

– Kan fjerne justisministeren

Høyskolelektor Ketil Raknes mener de siste vendingene kan gå utover den sittende justisministeren Jeff Sessions. Dette skyldes at Robert Mueller, som leder etterforskningen mot Trump, er Justisdepartementets spesialetterforsker.

Trump har gjentatte ganger kritisert Sessions for måten han driver Justisdepartementet, og Sessions har stort sett avstått fra å imøtegå kritikken. Da Trump nok en gang rettet kritikk mot Sessions under et intervju med Fox News tidligere denne uken tok imidlertid justisministeren til motmæle .

I natt avviste han kontant presidentens beskyldninger om at han ikke har kontroll over justisdepartementet. Han understreket også at han ikke ville la politiske hensyn styre etterforskninger.

Raknes tror Sessions etter dette lever farlig.

– Det sannsynlige utfallet er at ved å protestere blir han fjernet. I Trump-administrasjonen er det sånn at de som ikke er lojale forsvinner, sier Raknes.

Han mener at dette i så fall vil skje etter det forestående mellomvalget.

– Jeg tror det vil skje etter valget. Det blir mye bråk dersom det skjer før.

Førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, Alf Tomas Tønnessen, er imidlertid ikke like overbevist.

– Sessions har en del støtte blant republikanerne, så det er ikke sikkert Trump kommer til å fjerne ham.

Blir trolig ikke stilt for riksrett

Det har enda ikke kommet noen avgjørende beviser knyttet til samrøre med Russland. Vendingene som har oppstått den siste tiden er hovedsakelig knyttet til hysj-pengene som har blitt betalt til to kvinner for å unngå at de uttaler seg om angivelige forhold til Trump.

Både Raknes og Tønnesen forklarer at det finnes en teoretisk mulighet for at Trump kan stilles for riksrett, og bli tvunget til å gå av som president. Riktignok tror ingen av de at det er særlig sannsynlig.

– Da trengs det et to tredelers flertall i Representantenes hus. Det er helt usannsynlig og har aldri skjedd før, sier Raknes.

Tønnesen mener også at det skal godt gjøres å stille Trump for riksrett. Selv om det skulle vise seg at han har samarbeidet med Russland, mener Tønnesen at Trump sitter relativt trygt.

– Det blir neppe noen riksrett så lenge republikanerne har flertall i Representantenes hus, istemmer Tønnesen.

Likevel tror de at det som har kommet frem den siste tiden kan gå utover mellomvalget i november.

– Det er mange som peker på at betalingene til disse to kvinnene er alvorlige, men det er også flere jurister som peker mener at det ikke er det. Det kan jo påvirke valgutfallet, så det er alvorlig, sier Tønnesen.