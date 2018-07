UTENRIKSMINISTER: Mike Pompeo møtte i Kongressen onsdag. Foto: AARON P. BERNSTEIN / REUTERS

Pompeo: Trump har forstått at Russland påvirket

Publisert: 25.07.18 22:04 Oppdatert: 25.07.18 22:29

UTENRIKS 2018-07-25T20:04:31Z

WASHINGTON, D.C. (VG) USAs utenriksminister hevder at Donald Trump under sitt private møte med Vladimir Putin i Helsinki ikke ga noen lovnader om at de vil lette på landets sanksjoner mot Russland.

Det kom frem under en høring Senatets utenrikskomite onsdag holdt med Mike Pompeo.

Komiteens høyestrankede demokrat, senator Bob Menendez, var den første som stilte spørsmål til utenriksministeren. Han åpnet ved å spørre om Pompeo hadde snakket med Trump om hva presidenten og Putin diskuterte i sitt private møte i Helsinki i forrige uke.

– Jeg har hatt flere samtaler med presidenten om hva de snakket om på møtet. Jeg var også tilstede da han og Putin etterpå fortalte hva de snakket om. I tillegg har jeg hatt flere samtaler med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Jeg tror jeg har en ganske god forståelse for hva som ble diskutert på møtet.

– Lovet Trump president Putin at USA vil lette på sine sanksjoner? spurte Menendez videre.

– Det ble ikke på noen måte foretatt noen lovnader om å avslutte disse sanksjonene, svarte Pompeo etter litt att og frem.

Har selv briefet Trump

I forkant av spørsmålsrunden holdt utenriksministeren en kort innledning. Der viste han blant annet til at hans departement onsdag offentliggjorde en «Krim-deklarasjon», der USA fortsetter med sin fordømmelse av Russlands annektering av Krimhalvøyen fra Ukraina i 2014, og oppfordrer dem til å avslutte sin okkupasjon der.

Samtidig sa han at Donald Trump ønsker å bedre forholdet til Russland, fordi presidenten mener det er viktig at verdens to mektigste atomnasjoner har et godt forhold.

– Derfor plikter vi å forsøke det, uansett hvor små sjansene måtte være for at det kan lykkes, sa Pompeo.

Han hevdet også at Donald Trump har akseptert at Russland forsøkte å påvirke det amerikanske valget. Det til tross for at Trump selv har snakket motstridende om dette bare i løpet av den siste uken.

I Helsinki sa Trump at han ikke ser noen grunn til ikke å tro på Putin når han nekter for at Russland forsøkte påvirke valget. Senere hevdet han at han da hadde sagt feil , men etter det igjen har han sagt flere ting som kritikere tolker dit hen at han tror mer på Putin enn sine egne etterretningsorganisasjoner likevel. Uansett har han ikke fordømt Russlands handlinger.

– Jeg vet at han har forstått at Russland påvirket valget. Jeg har selv briefet ham om disse tingene det siste året, sa Pompeo.

Bekymrede senatorer

Komiteleder Bob Corker (Republikaner) innledet høringen med å si at mange av senatorene er bekymret for hva som skjer i Det hvite hus, og at målet med høringen er å få en klarere forståelse for hva president Donald Trump ønsker med sin utenrikspolitikk.

Han gikk rett videre til å liste opp hva han mener Russland har gjort som er bevis på at de må sees på som en fiende. Han trakk frem påvirkningen av det amerikanske presidentvalget i 2016, annekteringen av Krim-halvøyen fra Ukraina og nedskytingen av et malaysisk passasjerfly for fire år siden.

Corker ga i sin innledning også uttrykk for skepsis til Trumps positive omtale av diktatoren Kim Jung-Un i Nord-Korea samtidig som han har snakket nedlatende om EU og NATO og USAs allierte land der.

Det samme gjaldt den pågående handelskrigen , som den republikanske senatoren sier han ikke ser noen klar strategi bak.

Nord-Korea og NATO

Nettopp Nord-Korea var noe av det Bob Menendez ville vite mer om. Han lurte på om USA og Nord-Korea har samme definisjon rundt hva en nedrustning av sistnevnte innebærer.

– Jeg er sikker på at Nord-Korea forstår hva vår definisjon er. De har gått med på en fullstendig nedrustning, svarte Pompeo, som likevel ikke la skjul på at det er en lang vei å gå før man er der.

Etter møtet mellom Trump og Kim i Singapore i juni fikk Trump-administrasjonen likevel kritikk for at avtalen de skrev med Nord-Korea er svært lite konkret, og mange mente at den ikke sier noe mer enn hva Nord-Korea også har sagt før. Blant annet har den ingen tidsplan.

Om USAs forhold til NATO sa Mike Pompeo følgende i høringen onsdag:

– NATO vil forbli en helt uunnværlig pilar for vår nasjonale sikkerhet. Vi vet at svakhet pirrer våre fiender, men styrke og samhold beskytter oss, sa Pompeo.