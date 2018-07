Bestefar siktet etter at fireåring skjøt og drepte sin kusine (2)

Publisert: 22.07.18 12:03

UTENRIKS 2018-07-22T10:03:03Z

Bestefaren er siktet for ulovlig besittelse av våpen og for å sette barns liv i fare, etter at ett av barnebarna hans skjøt og drepte kusinen sin i California.

En fire år gammel gutt fikk tak i bestefaren sitt våpen,og skjøt og drepte sin to år gammel kusine i Muscoy i California fredag.

De to var på besøk hos sin bestefar da ulykken skjedde. Ifølge CBS News ble bestefaren, en 53-åring, arrestert og siktet for å sette barns liv i fare, samt at han er tidligere kriminell og dermed er han også siktet for ulovlig besittelse av skytevåpen.

Det er fortsatt uklart hvordan 4-åringen fikk tak i våpenet. San Bernardino County Sheriff's Department, som rykket ut til ulykken, sier de fortsatt etterfrosker hendelsen.

Ifølge Los Angeles Times var der flere voksne til stede da ulykken skjedde. Politiet har vært i kontakt med de voksne som var til stedet som sier skal Lopez ha lagt pistolen et sted som var lett tilgjengelig for barn, ifølge politiet.