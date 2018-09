BRANNER: Politiet melder om branner og eksplosjoner på 39 ulike adresser i området. Foto: WCVB via AP

Masseeksplosjoner i Massachusetts - innbyggerne evakueres

UTENRIKS 2018-09-13T23:25:33Z

Rundt 70 branner og eksplosjoner er meldt inn i Merrimack Valley i Massachusetts, etter det som ser ut til å være trykkproblemer med gassrør. Seks skal være skadet.

Publisert: 14.09.18 01:25 Oppdatert: 14.09.18 02:18

Ifølge delstatspolitiet i Massachusetts har de fått inn meldinger om 70 branner og/eller eksplosjoner og gass-lekkasjer i byene Lawrence, Andover og Nord-Andover i Merrimack Valley nord for Boston.

De oppfordrer alle som har Colombia Gas som gass-leverandør til å evakuere hjemmene sine, i tillegg til samtlige som lukter gass. Reuters melder at Colombia Gas har 313.000 kunder i delstaten.

Innbyggerne i Andover evakueres til et eldrehjem, ifølge NBC Boston .

Like før 02 melder delstatspolitiet på Twitter at ordføreren ber samtlige innbyggere i Sør-Lawrence om å evakuere. Politiet i Andover har sendt ut en automatisk telefonmelding til innbyggerne om å skru av gassen og evakuere. Ifølge CBS News har også politiet i Nord-Andover bedt innbyggere og forretninger som har gasstilførsel om å evakuere bygningene.

Politisjef i nabobyen Mathuen, Joseph Solomon, er også i Lawrence for å bistå. Han sier ifølge CBS News at det er så mange branner «at du ikke engang kan se himmelen.»

Politiet mistenker at brannene og eksplosjonene skyldes problemer med gassrør og det jobbes med å lette på trykket i rørene. Avkjørselene fra motorveien stenges, mens veiene til motorveien holdes åpne for å tillate evakuering.

Delstatspolitiet melder på Twitter rett etter 01 norsk tid at kraftselskapet kommer til å kutte all strøm i Lawrence, Andover og Nord-Andover for å hjelpe på situasjonen.

Ifølge Reuters behandler sykehuset i Lawrence seks mennesker for skader fra brannene og eksplosjonene. NBC Boston melder at det blant dem skal være én brannkonstabel.

Brannvesenet i Andover har opplyst at de har utløst alarm nivå 10, som er maksnivået deres. Over 50 brannbilder og 10 ambulanser rykket ut.

FBI er innkalt for å etterforske saken.