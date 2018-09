UTBOMBET: Her står en gutt ved siden av restene av bussen som ble bombet 9. august. Foto: STRINGER / AFP

Human Rights Watch: Kaller flyangrep mot skolebuss krigsforbrytelse

Flyangrepet mot en skolebuss i Jemen i august, hvor rundt 40 barn mistet livet, var tilsynelatende en krigsforbrytelse. Det mener Human Rights Watch.

Den ikke-statlige internasjonale organisasjonen som kjemper for menneskerettigheter mener man umiddelbart må stanse våpensalg til Saudi-Arabia og støtte FNs uavhengige gransking av den væpnede konflikten i Jemen .

På vei til piknik

Skolebarna var på vei til piknik og hadde stoppet for å kjøpe varer på et marked i landsbyen Dahyan i Saada-provinsen, nord i den opprørskontrollerte delen av Jemen, da det smalt.

Angrepet den 9. august har fått oppmerksomhet verden over.

Angrepet var «en tilsynelatende krigsforbrytelse,» skriver Human Rights Watch (HRW) på sin hjemmeside søndag.

– Den Saudi-ledede koalisjonens angrep på en buss full av unge gutter kommer i tillegg til landes allerede grusomme historie med å drepe sivile i brylluper, begravelser, sykehus og skoler i Jemen, sier Bill Van Esveld, senior forsker på barns rettigheter i Human Rights Watch (HRW).

– Land som har kunnskap om dette og leverer flere bomber til saudierne vil være medskyldige i fremtidige dødelige angrep mot sivile, legger han til.

Amerikansk produsert bombe

HRW, som har intervjuet vitner og sett gjennom videoer og fotografier fra åstedet, har identifisert 34 dødsofre – inkludert 26 barn og fire lærere, melder CNN.

Røde Kors har tidligere gått ut med informasjon om at 40 barn var blant de 51 som ble drept i det Saudi-ledede flyangrepet. Det samme har en tjenestemann for Houthi-opprørerne.

Osama døde selv i angrepet, noen timer etter at han filmet vennene sine. Her er noe av det han filmet:

CNN avslørte forrige måned at bomben, som ble sluppet fra et saudiarabisk fly, var amerikanskprodusert. Den var solgt som del av en amerikansk våpenhandels-avtale med Saudi-Arabia.

Den Saudi-ledede koalisjonen har innrømmet at «feil» ble gjort i forbindelse med angrepet.

I en uttalelse som CNN omtaler søndag skal koalisjonen ha anført «feil i samsvar med reglene for trefninger.» Det heter videre at den militære ledelsen uttrykker anger over feilene og medfølelse med ofrenes familier.

VG vært i kontakt med vitner, familiemedlemmer og overlevende fra angrepet.

– Jeg skulle bare på piknik med venner, men så ble plutselig bussen vi satt i angrepet, har Mohammed Khaled Alsaady (8) tidligere fortalt VG fra sykehuset.

VG har vært i tett kontakt med Mohammeds onkel, som tok med VGs spørsmål til gutten da han besøkte sykehuset for noen uker siden.

Mohammed forteller videre om de uvirkelige minuttene som fulgte etter eksplosjonen:

– Jeg skrek. Noen barn lå drept rundt meg og en lå drept i armene mine. Jeg prøvde å rømme vekk ved å dytte den døde kroppen unna, og komme meg bort. En voksen tok meg til sykehus.

Fredssamtaler i Genève

FN holder denne uken fredssamtaler for Jemen i Genève, men partene i krigen skal ikke møtes ansikt til ansikt, melder NTB.

FN har invitert Jemens regjering og Houthi-opprørerne til Genève neste torsdag. Begge partene har bekreftet at de sender høytstående representanter til Sveits, men gir uttrykk for at forventningene til et gjennombrudd er lave.

– Vi vil ikke møtes ansikt til ansikt og er avhengig av at FNs utsending håndterer partene, sier Jemens utenriksminister Khaled al-Yamani.

FNs utsending Martin Griffiths har sagt at målet er å forsøke å gjenopplive fredssamtalene som kollapset i 2016. Samtalene vil også dreie seg om utveksling av fanger, samt situasjonen i havnebyen Hodeida, som nå er i frontlinjen i krigen i landet, ifølge Jemens regjering.

Mange drept

NTB har tidligere skrevet at over 10.000 mennesker er drept siden Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen i mars 2015, i spissen for en regional koalisjon som støttes av USA.

Ifølge Verdens helseorganisasjonen (WHO) er over 50.000 mennesker såret i krigshandlingene, flertallet av dem sivile.

Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt fra sine hjem siden konflikten brøt ut, og over 22 millioner trues av sult.