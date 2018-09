MISTENKTE: Britisk politi mener Aleksandr Petrov og Ruslan Bosjirov står bak drapsforsøket på Sergej Skripal og hans datter Julia. Foto: HANDOUT / Reuters

Mistenkte i Skripal-forgiftningen: – Vi er ikke agenter

UTENRIKS 2018-09-13T10:24:37Z

De to russerne som er mistenkt for å stå bak forgiftningen av eksspion Sergej Skripal og hans datter, benekter å ha noe med saken å gjøre.

Publisert: 13.09.18 12:24 Oppdatert: 13.09.18 12:58

Aleksandr Petrov og Ruslan Bosjirov bekrefter at de var i Salisbury i England rundt det aktuelle tidspunktet, men nekter for at de står bak forgiftningen, skriver Russia Today .

– Vi tilbrakte bare en time i Salisbury, mest fordi det var ventetid mellom togene. Kanskje vi nærmet oss Skripals hus, men vi vet ikke hvor det er, sier Boshirov til den russiske TV-kanalen.

De to hevder de reiste til Salisbury som turister.

Putin: – De er sivile

Det har lenge vært uvisst hvem som har stått bak forgiftningen av den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia i mars.

Tidligere i september siktet den britiske regjeringen to russiske menn, og onsdag ble de identifisert som Petrov og Boshirov.

Samme dag kommenterte president Vladimir Putin saken.

– De er sivile, selvfølgelig. Jeg håper de kan fortelle alt. Det ville vært det beste for alle, sa Putin under et økonomisk forum i byen Vladivostok.

Ble funnet bevisstløse

Da Skripal og datteren ble funnet bevisstløs på en benk i Salisbury i mars, slo britisk politi tidlig fast at de to var utsatt for et attentat der det ble benyttet nervegift.

I april bekreftet Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen at de ble forgiftet med nervegiften Novitsjok .

Tilstanden for både Skripal og datteren var lenge kritisk, men den 18. mai var begge skrevet ut fra sykehuset .

Statsminister Theresa May slår fast at de to russerne er medlemmer av russisk etterretningstjeneste, melder Sky News .

– Russlands forsøk på å skjule sannheten bekrefter at de er skyldige, sier May til den britiske nyhetskanalen.

Benekter å ha hatt parfymeflaske med gift

30. juni ble også et ekteparet Charlie Rowley (45) og Dawn Sturgess (44) kritisk syke etter å ha kommet i kontakt med Novitsjok i byen hjembyen Amesbury. Sturgess døde på sykehus som følge av forgiftningen.

Politiet fant under ransaking av ekteparets bolig en parfymeflaske. Analyser bekreftet at den inneholdt den samme nervegiften som ble brukt i angrepet mot eksspionen.

På spørsmål fra journalisten i Russia Today om de mistenkte hadde på seg giften Novitsjok, svarer begge benektende.

De fikk deretter spørsmål om de hadde med seg en parfymeflaske av merket Nina Ricci, som er samme merke som parfymeflasken som ble identifisert til å inneholde giften.

– Det er tullete for ordentlige gutter å ha dameparfyme? Tollen sjekker alt, og de ville ha stilt spørsmål ved hvorfor to gutter har en parfymeflaske i bagasjen. Vi hadde den ikke, sier Boshirov.