FORSETTER LETINGEN: Det er store ødeleggelser på øya Sulawesi. Her leter redningsarbeidere etter overlevende i ruinene i Palu.

Over 1200 bekreftet døde i Indonesia

Det offisielle dødstallet har steget til over 1200 etter fredagens jordskjelv og tsunami.

Det melder flere medier tirsdag, deriblant BBC , som siterer tjenestemenn.

Siden jordskjelvet inntraff øya Sulawesi fredag, har stadig flere blitt funnet omkommet i ruinene. Myndighetene oppga mandag at minst 844 personer mistet livet i jordskjelvet , som hadde en styrke på 7,5 og utløste en tsunami som slo inn mot kysten.

Hjelpeorganisasjonen Aksi Cepat Tanggap hevdet imidlertid at dødstallet var høyere.

– Totalt er 1203 lik funnet, men noen er fremdeles ikke identifisert eller hentet ut, sa visepresidenten i organisasjonen, Insan Nurrohman.

Fant 34 døde elever

Redningsarbeidere har siden fredag jobbet på spreng for å finne overlevende etter jordskjelvet og tsunamien på Sulawesi.

Blant de savnede er 86 elever, som skal ha vært på en bibelleirskole i nærheten av byen Palu.

Tirsdag ble 34 av dem funnet døde i ruinene av en kirke. Elevenes alder er ikke kjent.

Redningsmannskapet måtte ta seg fram i gjørmen halvannen time til fots for å finne kroppene, og deretter bære dem til ambulanser, melder Guardian .

To nye skjelv

Natt til tirsdag ble øya Sumba rammet av to jordskjelv rett etter hverandre. Skjelvene hadde en styrke på 5,9 og 6, opplyser amerikanske USGS.

Senteret for det første skjelvet lå 10 kilometer under bakken og rundt 40 kilometer utenfor øya. Det andre skjelvet lå omtrent like dypt og litt nærmere land.

Det er foreløpig ikke kommet inn meldinger om omkomne eller materielle ødeleggelser etter skjelvene.

Indonesia ligger ved den såkalte Ildringen, et område med stor vulkansk og geologisk aktivitet som omkranser Stillehavet. Landet opplever hyppige jordskjelv, og ifølge USGS har det vært seks skjelv i Indonesia med en styrke på 5 eller mer bare det siste døgnet.

– Har ikke sett det verste ennå

Mandag ble mange av de omkomne lagt i en massegrav i Palu. Graven er 100 meter lang og 10 meter bred, men kan utvides ved behov, ifølge Willem Rampangilei, leder for landets kriseberedskapsmyndighet.

Ifølge seniorrådgiver i Røde Kors Norge, Torben Bjørke Henriksen, søkes det langs hele kystlinjen.

– Det er et relativt stort område som skal kartlegges. Det vil ta en del tid før man får et oversiktlig bilde, og det er det foreløpig ingen som har, sa han til VG søndag.

Lederen av den internasjonale Røde Kors-delegasjonen i Indonesia, Jan Gelfand, sier at det er store nødbehov.

– Jeg tror ikke vi har sett det verste enda.

Matmangel

Mange overlevende er tørste og sultne, for tilgangen på mat og rent vann er begrenset. Lokale sykehus er overveldet av pasienter.

FNs nødhjelpskontor anslo mandag at 191.000 mennesker har akutt behov for hjelp etter naturkatastrofen, blant dem 46.000 barn og 14.000 eldre.

Talsperson for den indonesiske katastrofeberedskapen, Sutopo Purwo Nugroho, tvitret tirsdag morgen at han har lungekreft.

– Jeg skal fortsatt forsøke å tjene mediene og samfunnet godt, skrev han, og oppfordret andre med kreft til å holde motet oppe og tenke på «hvor mye vi kan hjelpe andre».