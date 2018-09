PÅ VIPPEN: Med sine 62 mandater i Riksdagen, kan Sverigedemokraterna avgjøre hvem som blir talman i nasjonalforsamlingen. Foto: Krister Sørbø

Jimmie Åkesson: – Vi vil stemme for Moderaternas kandidat

Sverigedemokraterna er på vippen i Riksdagen. Med sine 62 mandater kan de avgjøre hvem som blir talman i nasjonalforsamlingen.

I etterkant av det svenske valget, har det vært stor spenning rundt hva Sverigedemokraterna kommer til å bruke vippeposisjonen sin til.

Alliansen, som består av de borgerlige partiene Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna og Kristdemokraterna, har ett riksdagsmandat mindre enn de rødgrønne (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet). Kun ved hjelp av Sverigedemokraternas stemmer kan de få flertall for forslag.

Nå har Sverigedemokraterna bestemt seg for å støtte Moderaternas kandidat til talman for Riksdagen, som tilsvarer stortingspresidenten i Norge. Dette skriver Aftonbladet.

– Av de to nominerte kandidatene fra Socialdemokraterna og Moderaterna velger vi å aktivt stemme for Moderaternas kandidat. Vi mener Moderaterna er det partiet som har best forutsetninger for å lede en regjering i noen konstellasjon, gitt den parlamentariske situasjonen, skriver Jimmie Åkesson, leder for Sverigedemokraterna, i en pressemelding.

– Ikke en arena for markeringer

Alliansens kandidat er Andreas Norlén (Moderaterna), som i dag er leder av Riksdagens konstitutionsutskott, som tilsvarer Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Socialdemokraternas motkandidat er Åsa Lindestam som sin motkandidat.

Verken Alliansen eller de rødgrønne når flertallet på 175 stemmer uten Sverigedemokraterna. Det er stor sannsynlighet for at Norlén blir valgt, men Åkesson påpeker at det er lang tradisjon for at det største regjeringspartiet har talsmannen.

– For oss er ikke talmansvalget en arena for markeringer. Det er en viktig beslutning der vi tar ansvar for følgene, og det kan ikke frakobles fra regjeringsspørsmålet, skriver Åkesson.

– Bør stemme på meg

Sverigedemokraternas kandidat til visetalman, Björn Söder, tar gjenvalg. Mens Moderaterna sier de ikke kommer til å stemme mot Söder, vurderer Socialdemokraterna dette. De har ennå ikke offentliggjort om de kommer til å støtte Vänsterpartiets motkandidat, Lotta Johnsson Fornarve.

Dette kommenterer Söder i en sms til Aftonbladet :

– Det er nå opp til de andre partiene om man hedrer praksis eller om man vil la talmansvalget være gjenstand for politiske markeringer. Hvis man bør opprettholde praksis bør man aktivt stemme på meg, ellers finnes det en risiko for at en kandidat som ikke har tilstrekkelig velgerstøtte skaffer seg plassen gjennom politisk lureri. Det er ikke verdig for Riksdagen som institusjon.

Kritiske

– Hvis det blir en moderat regjering, kommer den til å være helt politisk avhengig av Sveridemokraterna, og det er klart at det er det Sverigedemokraterna vil, sier Jonas Sjöstedt, leder i Vänsterpartiet, til det svenske nyhetsbyrået TT.

Socialdemokraternas gruppeleder Anders Ygeman er også kritisk:

– Socialdemokraterna står fast ved vårt forslag om å følge praksisen i talmansvalget. Vi kommer derfor til å foreslå Åsa Lindestam til talman på mandag, skriver han i en kommentar til Aftonbladet.