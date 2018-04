Facebook-logo avbildet på Nasdaq-børsen i New York. Foto: AP / NTB scanpix.

Facebook-brukere får beskjed om de er rammet av Cambridge Analytica-skandalen

NTB

Publisert: 08.04.18 21:56

Mandag vil Facebook varsle alle som er rammet av Cambridge Analytica-skandalen. Andre vil bli oppfordret til å gå gjennom personverninnstillingene sine.

Når brukerne åpner Facebook på mobilen mandag, vil de bli møtt av en av to meldinger fra nettsamfunnet, skriver NRK.

På den ene, som sendes til de rundt 87 millionene som er rammet av CA-skandalen, vil det ifølge en skjermdump fra Facebook eksempelvis stå:

«Sarah, vi forstår viktigheten av å sikre dine data. Vi har fjernet appen This Is Your Digital Life, som en av dine venner brukte Facebook til å logge seg på. Vi gjorde dette fordi nettstedet kan ha misbrukt deler av din Facebook-informasjon gjennom å dele den med et selskap kalt Cambridge Analytica ».

Den andre vil inneholde en generell oppfordring om å gjennomgå appene man har knyttet til facebookkontoen sin og hvilken informasjon den har tilgang på, ifølge NRK.

Nettgiganten Facebook er i gang med storrengjøring etter massiv kritikk i kjølvannet av CAs innsamling av informasjon fra 87 millioner, i hovedsak, amerikanske brukere. Ifølge selskapet kan opptil 37.500 nordmenn være rammet.

Informasjonen har blitt brukt til å utarbeide en programvare som kunne forutsi og påvirke velgernes valg under presidentvalget i USA, og analyser av materialet ble solgt til blant annet Donald Trumps valgkampstab.