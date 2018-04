Carles Puigdemont ber om forhandlinger med spanske myndigheter. Foto: AP / NTB scanpix

Puigdemont vil forhandle med Spania

NTB

Publisert: 07.04.18 21:22

UTENRIKS 2018-04-07T19:22:25Z

Catalonias tidligere regionpresident Carles Puigdemont sier han vil forhandle med Spania, som har etterlyst ham for oppvigleri og misbruk av offentlige midler.

Puigdemont ble pågrepet ved den dansk-tyske grensen den 25. mars, på vei fra Finland til Belgia, men ble løslatt mot kausjon fredag.

Tysklands justisminister Katarina Barley mente at dette var en helt riktig beslutning, en uttalelse Spanias utenriksminister Alfonso Dastis kaller uheldig.

Under en pressekonferanse i Berlin lørdag lovet Puigdemont å bli værende i Tyskland til tysk rettsvesen har avgjort om Spanias krav om utlevering skal etterkommes.

– Politiske fanger

Han ba videre Spania om «å respektere demokratiet og internasjonale avtaler» og rette seg etter FNs resolusjoner ved å løslate det han omtalte som politiske fanger.

Puigdemont tok også til orde for forhandlinger med den spanske regjeringen, «basert på gjensidig respekt», med henvisning til Catalonias mislykkede forsøk på løsrivelse fra Spania.

Catalonia gjennomførte 1. oktober i fjor folkeavstemning om uavhengighet, til tross for at spanske myndigheter på forhånd gjorde det klart at en slik avstemning var grunnlovsstridig.

Arrestordre

Folkeavstemningen ga flertall for løsrivelse, og regionforsamlingen fulgte senere opp med å erklære uavhengighet. Forsamlingen ble da avsatt av den spanske regjeringen, og det ble utstedt arrestordre på Puigdemont og andre katalanske ledere.

Puigdemont søkte tilflukt i Belgia, men ble pågrepet av tysk politi i forrige måned.

Påtalemyndigheten i den tyske delstaten Schleswig-Holstein mener Puigdemont bør utleveres til Spania, og spørsmålet er nå til behandling ved en tysk domstol.

Dette har skjedd i Catalonia-krisen

* 1. oktober 2017: Det avholdes folkeavstemning i Catalonia om løsrivelse fra Spania, selv om spanske myndigheter på forhånd har erklært avstemningen lovstridig. 90 prosent stemmer for løsrivelse, men deltakelsen er bare på 43 prosent av de stemmeberettigede.

* 27. oktober 2017: Regionforsamlingen i Catalonia stemmer for løsrivelse fra Spania. Samme dag oppløser Spanias statsminister Mariano Rajoy regionforsamlingen og regionregjeringen og utskriver nyvalg i Catalonia.

* 31. oktober 2017: Den avsatte selvstyrepresidenten, Carles Puigdemont, dukker opp i Belgia, dagen etter at det er utstedt arrestordre på ham i Spania.

* 3. november: En spansk domstol utsteder europeisk arrestordre mot Puigdemont og fire tidligere ministre, som har reist til Belgia sammen med ham. Den europeiske arrestordren blir senere trukket tilbake.

* 21. desember 2017: Det avholdes valg i regionen. Ciudadanos, som er imot løsrivelse, blir det største parti. Men separatistenes partier får flertall med 70 av i alt 135 seter i regionforsamlingen.

* 19. januar 2018: Det blir kjent at Puigdemont skal forlate sitt eksil i Belgia for første gang for å besøke København.

* 21. januar 2018: Den spanske påtalemakten opplyser at Spania vil kreve at Puigdemont blir anholdt og utlevert hvis han reiser til Danmark.

* 22. januar 2018: Puigdemont lander i København, hvor han etter planen skal holde et foredrag på Københavns Universitet og møte en gruppe folketingspolitikere.

* 22. mars 2018: Puigdemont lander i Finland der han møtte finske politikere i nasjonalforsamlingen og holdt et foredrag ved universitetet i Helsingfors dagen etter.

* 23. mars 2018: En spansk dommer fornyer arrestordren på Puigdemont. Finske myndigheter ber dagen etter om flere opplysninger fra Spania. Samme dag forlater Puigdemont Finland, uten at finske myndigheter kunne si hvordan det skjedde.

* 25. mars 2018: Puigdemont blir pågrepet av tysk politi på grensen mellom Danmark og Tyskland.

* 6. april 2018: Puigdemont blir løslatt fra tysk varetekt etter å ha stilt kausjon.

(Kilder: Ritzau, AFP, Reuters, DPA, BBC, politico.eu og The Economist.)

