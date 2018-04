SYRISKE STYRKER: Syriske regimestyrker har blitt observert i det de nærmer seg byen Douma i Syria. Foto: STRINGER / AFP

Russland setter ut soldater i Douma

Publisert: 11.04.18 16:43 Oppdatert: 11.04.18 17:21

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-11T14:43:05Z

Russland utplasserer styrker i den syriske byen Douma I Syria, åstedet for det angivelige kjemiske angrepet som er foranledningen for Trumps trusler om angrep.

Utplasseringen er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker, hevder den russiske generalløytnanten Viktor Poznikhir onsdag.

Russerne skal bidra til å opprette lov og orden, samt organisere bistand til lokalbefolkningen, opplyser han, ifølge NTB.

Det er imidlertid ukjent hvor mange soldater som skal sendes til byen.

Videre hevder han at det kjemiske angrepet på sivile er iscenesatt av hjelpeorganisasjonen Hvite Hjelmer, melder Nyhetsbyrået Tass .

– 7. april ble det siste forsøket på å iscenesette et kjemisk angrep gjennomført i Øst-Ghouta. Kjente Hvite Hjelmer, som opererer som en del av en terrorgruppe, iscenesatte og filmet et kjemisk angrep på sivile i Douma, sier den russiske generalløytnanten Viktor Poznikhir i en uttalelse onsdag.

Etter at USA og andre vestlige land anklaget Assads styrker – som er alliert med Russland – for å ha brukt giftgass mot sivile , har forholdet mellom USA og Russland blitt svært anspent.

Onsdag truet den amerikanske presidenten Russland med å skyte raketter mot Syria . Russland svarte med å si at det lover å skyte ned alle missiler som avfyres mot landet.

En talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, responderer på Trumps advarsel i et eget Facebook-innlegg. Der skriver hun blant annet at et angrep fra USA kan være et mulig forsøk på å ødelegge bevisene som viser at det ikke var et kjemisk angrep i Douma.

Regjeringen i Syria avviser anklagene.

Denne artikkelen handler om Russland

Syria

USA