GOD STEMNING: NATO-sjef Jens Stoltenberg møtte George W. Bush i Dallas. Foto: NATO

Stoltenberg på mimre-visitt hos George W. Bush

Publisert: 05.04.18 23:29

DALLAS (VG) Tidligere president George W. Bush er den eneste som har påkalt NATOs artikkel fem, at angrep på et medlemsland er et angrep på alle. Torsdag ettermiddag tok Bush imot dagens NATO-sjef, Jens Stoltenberg.

– Det var et hyggelig møte. Vi brukte mye tid på å snakke sammen om det som skjedde i 2001 da han var en forholdsvis nyvalgt president, sier Stoltenberg til VG etter møtet.

– Han ga uttrykk for at det var en beslutning som var viktig fordi det utløste en sterk støtte til USA . Den viste at NATO er viktig for Europa, men også viktig for USA, sier Stoltenberg.

Privat besøk

Bush var president i USA fra 2001 til 2009. Han er nå 71 år gammel og viser seg svært sjelden offentlig.

VG var eneste media til stede i George Bush-biblioteket i Dallas i Texas torsdag, men møtet var svært privat.

Bush tok imot på sitt kontor, og hans stab ga bare kort adgang til NATOs egen fotograf til møtet som varte i en drøy halvtime.

Første møte

– Vi snakket om hvordan vi først møttes, da han var nyvalgt president og jeg var nylig blitt statsminister i Norge, våren 2001. VI snakket om de som da var våre kolleger, Jacques Chirac, Berlusconi og Gerhard Schröder, og vi husker begge dette som vørt første møte med NATO, sier NATO-sjefen.

– Jeg husker at han spurte på NATO-møtet om hvem han skulle ringe til, om han skulle kontakte Europa, legger Stoltenberg til

Noen måneder etter dette NATO-møtet, hadde Bush akutt behov for å ringe Europa, da han timer etter terrorangrepet mot New York og Washington 11. september 2001 påkalte NATOs artikkel fem.

– Vi snakket mye om Afghanistan og forberedelsene til å gå inn der noen måneder senere, sier Stoltenberg.

Trakk Norge ut av Irak

Stoltenberg tapte valget høsten 2001, men kom tilbake i 2005 som sjef i den rødgrønne flertallsregjeringen. En av Stoltenberg-regjeringens første beslutninger, var å trekke Norge militært ut av Irak-engasjementet.

At Stoltenberg presenterte denne beslutningen i intervjuer i Norge, uten å fortelle det til president Bush da han ringte for å gratulere med valgseieren, er senere blitt forklart som årsaken til at det drøyde i seks år før den norske statsministeren ble invitert til Det hvite hus i Washington.

Seks år i fryseboksen

– Snakket dere om at Bush plasserte deg som norsk statsminister i fryseboksen i seks år?

– Vi hadde et godt samarbeid og fungerte alltid bra sammen, sier Stoltenberg nå, etter møtet med Bush, nå i egenskap av NATO-sjef.