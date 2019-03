FUNNET SKYLDIG: Dommen mot Paul Manafort er ventet torsdag neste uke. Foto: Andrew Harnik / AP

Manafort ber om mild straff for skattesnusk

Donald Trumps gamle valgkampsjef ber om mild straff i skattesvindelsaken der han risikerer 24 år i fengsel.

NTB

Publisert: 02.03.19 05:24







Rettsdokumenter viser at Paul Manaforts forsvarere har bedt den føderale domstolen i Virginia om å ilegge 69-åringen en «betydelig lavere» straff enn de 19 til 24 årene i fengsel han risikerer.

Torsdag skal Manafort få sin straff i saken der han er funnet skyldig i fem tilfeller av uriktig skatterapportering, to tilfeller av banksvindel og ett tilfelle av å ikke oppgi en utenlandsk bankkonto.

Dårlig helse

Retningslinjene fra påtalemyndigheten tilsier at lovbruddene kvalifiserer til mellom 235 og 293 måneder i fengsel, det vil si snaut 19 til drøyt 24 år bak murene. Forsvarerne mener dette «åpenbart ikke samsvarer med den lovstridige atferden Manafort er dømt for».

– Manafort erkjenner at han fikk en rettferdig rettergang, han aksepterer juryens kjennelse og angrer oppriktig, heter det i skrivet fra forsvarerne. De argumenterer blant annet med at han ikke har begått lovbrudd før, og at han er ved dårlig helse etter å ha tilbrakt de siste ni måneden i varetekt.

– Uten skam

Manafort er en av syv tidligere rådgivere og støttespillere for president Donald Trump som hittil er tiltalt av folkene til spesialetterforsker Robert Mueller, som gransker mulig russisk innblanding i valget i 2016 og samarbeid mellom Trumps valgkampapparat og russiske tjenestemenn.

Fra Muellers hold har retten fått høre at Manafort er en forbryter som «gjentatte ganger og uten skam» brøt loven.

Dommen mot Manafort er altså ventet 7. mars. En uke senere faller dommen i en annen sak der han risikerer ti års fengsel for ulovlig lobbyvirksomhet. Også i den saken har han bedt retten om å behandle ham mildt.